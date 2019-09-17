Başkan Pekyatırmacı aşure bereketine ortak oldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yukarıpınarbaşı Mahallesinde düzenlenen aşure programına katılarak öğrencilere kendi elleriyle aşure ikram etti. Programda öğrencilerin hazırladığı gösteri ise renkli görüntülere sahne oldu.

Programda ilk olarak söz alan Yukarıpınarbaşı İlkokulu Müdürü Neslihan Şahin, “Aşurenin içerisinde bulunan farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi milletimiz de asırlardır birlikte yaşama ahlakı gereği sevinci ve kederi, nimeti ve külfeti paylaşmıştır” şeklinde konuştu.

Aşurenin bereketine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Okullarımızda çok farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de her zaman Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin, öğrencilerimizin, okullarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Valimizin başkanlığında Selçuklu Değerler Eğitimi Programı SEDEP'in 8. yıl işbirliği protokolünü imzaladık. SEDEP'le Selçuklu sınırları içerisinde bulunan bütün okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize dokunmak istiyoruz. Onlarla çok farklı etkinlikleri bir arada gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın hem akademik yönden gelişimlerine katkı sunarken hem de ahlaki değerler anlamında onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarına gayret ediyoruz. Bu anlamda da ana okulları yapıyoruz, kapalı spor salonları inşa ediyoruz, okullarımıza suni çim sahalar yapıyoruz. Bundan sonra da inşallah Selçuklu Belediyesi olarak gayretlerimiz artarak devam edecek. Bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Muharrem ayımızın ve buradaki aşure programımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların sonrasında Yukarıpınarbaşı İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin sonunda Başkan Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki protokol öğrenci ve vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulundu.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Mahalle Muhtarı Mustafa Yavuz Er ve davetliler katıldı.