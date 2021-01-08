Başkan Pekyatırmacı: "Basını, yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir işlevi olan basını, ortak akıl ile yönetim tarzının bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gazetecilik mesleğinin toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Pekyatırmacı açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu anlamlı vazifeyi icra eden ve gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm basın mensuplarımızın ortaya koydukları gayret ve özverili çalışmaları takdir ediyorum. Medyanın sürdürdüğü yayın politikasının ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlaması, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi de büyük önem arz ediyor. Konya basını kadim bir geçmişe sahip olarak, etik kurallara uygun yayınlarıyla örnek olmaktadır. Kamuoyunun haber alma hakkı gibi önemli bir görevi yerine getiren basın aynı zamanda belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir işlev görüyor. Biz basını 'ortak akıl' ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz. Bu konuda yapıcı eleştirileri dikkate alıyoruz. Bu vesile ile tarafsız ve ilkeli gazetecilik görevini yürüten başta yerelde çalışan gazeteler olmak üzere tüm gazetecilerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum.”