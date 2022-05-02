Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personelle buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bayram tatili boyunca da gece, gündüz mesai yapacak olan Selçuklu Belediyesi personelini görev yerlerine uğurladı. Daha sonrasında ise vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için mesai harcayan Emniyet ekipleri ile 112 Acil Çağrı Hizmetleri çalışanlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe sakinlerinin konforlu bir bayram tatili geçirebilmesi için 24 saat görevleri başında olacak olan Selçuklu Belediyesi ekipleri ile acil sağlık hizmetleri için görevde olan 112 Acil Çağrı Hizmetleri personellerini son olarak da şehrin huzur ve güveninin tesisi için çalışan emniyet ekiplerini ziyaret etti.

“Her zaman personelimizin yanındayız”

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Merkezi'nde gece mesaisinde bulunan personelle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı her zaman emekçilerin yanında olduğunu ifade ederek, “Güzel, bereketli ve huzurlu bir Ramazan'ı geride bıraktık. Ramazan ayının pekiştirdiği birlik beraberlik ve kardeşlik duygularıyla inşallah bayramımız da güzel geçecek ben bütün emeklerinizden, gayretlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sevdiklerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Allah birlikte nice Ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip etsin” dedi.

Başkan Pekyatırmacı konuşmasının ardından gece mesai yapacak Selçuklu Belediyesi personelini görev yerlerine uğurladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı belediye personelini uğurladıktan sonra acil sağlık hizmetleri için görevde olan Konya 112 Acil Çağrı Hizmetleri personellerini son olarak da şehrin huzur ve güveninin tesisi için çalışan emniyet ekiplerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi ve tatlı ikramında bulundu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Konya 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinde kurum Müdürü İrfan Yüksel, Aksaray Yolu güvenlik noktasında ise Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı emniyet kontrol noktasında polis ekiplerinin güvenlik kontrolü için durdurduğu vatandaşlara da hayırlı yolculuklar dileyerek trafik kurallarına uymaları temennisinde bulundu.