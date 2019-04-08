Başkan Pekyatırmacı, belediye personeliyle bir araya geldi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tesisler Müdürlüğünde görev alan personele teşekkür ziyareti gerçekleştirerek, “Yeni dönemde de aynı azim ve karalılıkla Selçuklu'ya hizmet edeceğiz" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni haftanın ilk mesai gününde belediye personeli ile buluştu. Belediye Tesislerinde görev alan Çevre Koruma ve Kontrol, Tesisler ve Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, ilçeye kazandırılan hizmetler ve yapılan çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti. Yeni dönem de aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı,"Hep birlikte Selçuklumuza en güzel hizmetleri yapmanın gayretinde olacağız" dedi.

“5 yıllık süre içerisinde güzel hizmetler yapacağız”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yerel seçimler sonrasında alınan başarının belediyeleri daha çok çalışmaya teşvik edeceğini ifade ederek; “ Konya'da yerel seçimlerde aldığımız yüzde 70.5 ile Büyükşehirler arasında en yüksek oyu aldık ve büyük bir başarı. Konyamız Türkiye'de bu anlamda bir numara. Selçuklu ilçemizde de yüzde 67.44 oy oranıyla ciddi manada bir oy aldık. Bu da bizim için büyük bir başarı. Biz bu neticeleri sizlerin gayretleriyle, çabalarıyla ve özverili çalışmalarıyla alıyoruz ve bunda herkesin emeği var. Bu sebeple hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı özveri ve gayretle çalışmalarımızı hep birlikte devam ettireceğiz. 31 Mart seçimleri her ne kadar yerel seçim olsa da aslında Türkiye için de önemli bir seçimdi. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin sıklıkla ifade ettikleri gibi Türkiye için bir beka meselesiydi. Cumhur İttifakı'nın almış olduğu oy oranı da bu başarının bir göstergesi. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de yeni bir hükümet sistemi kuruldu ve 31 Mart seçimleri de bu yeni hükümet sisteminin aslında ilk testiydi. Elhamdülillah yüzde 52'lik oy oranı bu seçimde 24 Haziran seçimlerinin onaylandığının göstergesi oldu. Bununla birlikte 2023 yılına kadar dört buçuk yıllık seçim olmadan kesintisiz bir süreç var. Belediye için de 5 yıllık bir dönemin başlangıcındayız. Bu süre zarfında inşallah Konyamıza, Selçuklumuza en güzel hizmetleri yapmak için gayret edeceğiz. Çok sayıda projemiz var planlamalarını yaptığımız birçok iş var bu dönemde inşallah bunların tamamını gerçekleştirmek nasip olur" dedi.

“650 bin hemşehrimizin hakkını gözetmek için çaba sarf edeceğiz”

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak güler yüzlü, güvenilir, gayretli belediyecilik anlayışını aynı şekilde devam ettireceklerine vurgu yaparak, “Şunu özellikle ifade etmek istiyorum sizler belediyenin en önemli işini yapıyorsunuz. Burada hizmet verdiğimiz 650 bin vatandaşımızla irtibat halindesiniz ve aslında belediyenin görünen yüzüsünüz. Çalışmalarınız bu anlamda çok önemli. Onun için sizlerden aynı güler yüzlülüğü, çabayı ve gayreti devam ettirmenizi istiyor, çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyorum. Neticede bir kamu hizmeti yapıyoruz ve 650 bin vatandaşımızın hakkını gözetmek zorundayız. İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Seçim sonuçlarının hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah birliğimizi daim etsin, ülkemizi her türlü kötülüklerden muhafaza etsin” dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları'nın da yer aldığı programın sonunda Başkan Pekyatırmacı, seçim başarısını kutlayan belediye personeli ile tek tek tokalaştı.