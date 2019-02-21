Başkan Pekyatırmacı bez torba dağıttı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, pazar ziyaretinde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Oto Parçacılar bünyesinde bulunan Perşembe Pazarı, Fatih Mahallesindeki Salı Pazarı ve Akıncılar Parkını ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla istişarelerde bulundu. Hemşehrileri ile hiçbir zaman gönül bağını koparmadıklarını, her fırsatta ilçenin farklı noktalarında ve farklı çalışma sahalarında bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, şehri yönetirken istişare kültürüne büyük önem verdiklerini söyledi. Çevre bilincini belediyenin bütün çalışmalarında ön planda tuttuklarını dile getiren Pekyatırmacı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çevreyi koruma anlamında naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla başlattığı sıfır atık projesini bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da belediyemiz bez torba kullanımının yaygınlaştırılması anlamında çalışma yürütmüş ve ilçede bez torba dağıtımı yapmıştı. Zamanla bu bilincin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Sıfır atık projesi kapsamında bugün pazarda 2 bin adet bez torba dağıttık ve bundan sonra da dağıtıma devam edeceğiz. Çevreyi korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında. Bu anlamda çevre kirliliğini önlemek adına çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.