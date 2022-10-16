Başkan Pekyatırmacı çalışmaları yerinde inceledi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin yeşil dokusuna Dumlupınar Mahallesinde 13 bin metrekare alanda sürdürdüğü park çalışmasıyla bir yenisini daha ekliyor.

Yeşil alan çalışmalarıyla da ilçenin yaşam kalitesine katkı sağlamaya devam eden Selçuklu Belediyesi bu çerçevede Dumlupınar Mahallesinde Cem Sultan Parkı olarak bilinen alanda yaklaşık 13 bin metrekareyi içine alacak şekilde park revizyon çalışması yapıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı devam eden park içerisinde çalışmalar tamamlanınca 325 metrekare çocuk oyun alanı, 4 bin metrekare estetik parke yürüme yolları, 381 metre uzunlukta 952 metrekare alana sahip asfalt kaplama koşu yolu, 7 bin 500 metrekare yeşillik alan, 150 metrekare alanda ambulanslı sağlık kabini, 1 adet kafeterya, aydınlatmalar, oturma bankları ve çöp kovaları yer alacak.

"Parklarımızla yeşil dokuya katkı sağlıyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yenileme çalışması yapılan park alanını ziyaret ederek çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da yeşil alan ve peyzaj çalışmaları ile ilçenin modern görünümüne katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti. Yeşil dokuya yapılan ve revize edilen parklarla katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Belediye olarak her bir sakinimizin yaşam konforunu daha da arttırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda şehir hayatının yorgunluğunu atmaya vesile olan park alanlarımıza bir taraftan yeni parklar inşa ederken bir taraftan da eski parklarımızı Selçuklu standartlarına yükseltmeye çalışıyoruz. Cem Sultan Parkı'da revize ettiğimiz parklardan birisi. İnşallah mahallenin en güzel alanlarından biri olan Cem Sultan Parkı yenilendikten sonra Selçuklu'ya yakışır bir hale gelecek. Her yıl yaptığımız park çalışmaları ve planlamaları ile ilçemizin yeşil dokusuna katkı sağlamaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı titizlikle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.