Başkan Pekyatırmacı: "Cuma buluşmaları gönüllere dokunmamıza bir vesiledir"

Konya'mın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Şeyh Şamil Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Merkez Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve ilçe teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu Belediyesi olarak temelinde insana faydayı esas alan anlayışla hizmet planlaması yaptıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretiyor, onlardan gelen istek ve önerilere göre hizmet programımızı belirliyoruz. Çocuklarımız için kütüphaneler, okullar ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için sosyal tesisler, yılın her mevsiminde tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği sosyo kültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız çalışmalar ile daha yaşanabilir bir Selçuklu hedefiyle geleceğe yürüyor, 7'den 70'e her yaştan hemşehrimizin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.

Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Merkez Camisine ait olan külliyede Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 4-6 yaş aralığındaki çocukları da ziyaret etti.