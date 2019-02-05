Başkan Pekyatırmacı: "Cumhur İttifakını seçimden sonrada sürdüreceğiz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, MHP Selçuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Cumhur İttifakındaki uyumun seçim sürecinde ve sonrasında da devam edeceğine vurgu yapıldı.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan'ı ziyarete Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve diğer teşkilat mensupları katıldı.

“Cumhur İttifakı ile her yerde en iyi neticeleri alacağız“

Ziyarette konuşan Selçuklu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhur İttifakının ne kadar önemli bir noktada olduğuna işaret etti. Cumhur İttifakının güçlenerek devam etmesi ve sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Bu kapsamda yerelde Selçuklu'da, Konya'da ve tüm Türkiye'de en güzel neticeleri MHP ile birlikte alacağımıza inanıyoruz. Hem teşkilatımızla hem yerel yönetim olarak çalışmalarımızda bunun için gayret edeceğiz. Cumhur İttifakının olduğu yerlerde adaylarımız en yüksek oy oranıyla seçilecekler ve bu ittifakı en iyi şekilde sürdüreceğiz. İttifakın halkımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını görüyorum. Saha çalışmalarında görüştüğümüz bütün vatandaşlarımız bu ittifaka çok değer ve önem veriyor. Bu ittifakın sadece seçim döneminde değil sonrasında da yerel yönetimlerdeki başarıya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten Konya'da ve özellikle Selçuklu'da meclis çalışmaları esnasında bütün meclis üyelerimiz olarak bu ittifakı önceden sağlamış durumdaydık. MHP'ye mensup meclis üyelerimiz her zaman bizim çalışmalarımıza destek verdiler, çoğunlukla da meclis kararlarımızın bütünün de oy birliğiyle karar aldık. Cumhur İttifakı kapsamında çalışan tüm arkadaşlarımıza çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah aynı şekilde güç birliği yaparak, gönül birliği yaparak ülkemizin bekası için yerelde yaptığımız çalışmalarda bu birlikteliği sürdürerek ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Halkımız Cumhur İttifakına sonuna kadar sahip çıkacaktır"

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya'nın her zaman fedakarlık noktasında ülkenin omurgasını teşkil eden örnek bir şehir olduğunu söylerken MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, ilçe halkının Cumhur İttifakına destek noktasında güvenlerinin tam olduğunu kaydetti. Çipan, "Bir önceki seçimde olduğu gibi halkımız Cumhur İttifakına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Gittiğimiz her yerde ve saha çalışmalarında da bunları anlatıyoruz. Cumhur İttifakının 'Zillet İttifakı'na karşı Selçuklu'da ve Konyamızda başarılı sonuç alacağını biliyorum. Üretken belediyecilik anlamında da MHP'li meclis üyelerimize oylarımızı ve desteğimizi istiyoruz" dedi.

"Selçuklu'da rekor oy oranı bekliyoruz"

Cumhur İttifakını bir seçim ittifakı olarak görmediklerinin altını çizen Güzide Çipan, "Biz diyoruz ki, MHP ve AK Parti yönetime ittifak anlamında bir adım attı. Ben daha güçlü bir Selçuklu ve daha güçlü meclis olacağını düşünüyorum. Bu anlamda desteğimiz de, oylarımız da, dualarımız da sizlerledir. Ahmet Pekyatırmacı Bey her ne kadar AK Parti üyesi olsa da bizimde belediye başkan adayımız. Bu anlamda sahip çıkıyoruz. Teşkilatımız ve üyelerimiz de bu anlamda sahip çıkacaktır. Kendisinin de MHP'nin adayı olarak göreceğini tahmin ediyor, desteğini bu anlamda göreceğimizi biliyoruz. Allah yol açıklığı versin. Desteğimiz ve dualarımız kendisiyle. İnşallah Selçuklu'da rekor bir oy oranı bekliyoruz" diye konuştu.