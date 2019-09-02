Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek anaokullarını gezerek incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediyesi, okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir hedefe ulaşılması için ilçeye 3 yeni anaokulu daha kazandırdı. Yapımı tamamlanan anaokulları ile Selçuklu'da okul öncesi eğitimde önemli bir boşluk doldurulmuş olacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sancak ve Yazır Mahallerinde yapımı tamamlanan ve belediye ekiplerince çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Sabır ve Erdem Anaokulunu ziyaret ederek çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi.

“Selçuklu okul öncesi eğitimde Türkiye standardını aşacak”

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her fırsatta destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eğitime yapılan yatırımın aynı zamanda ülkemizin geleceğine yatırım olduğu bilinci ile bugüne kadar birçok önemli eğitim hizmetine imza attık. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için ilçemizdeki derslikleri modernleştirirken yeni derslikler kazandırmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda özellikle büyük önem verdiğimiz çalışmalardan biri de okul öncesi eğitim. Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan bu konuya hükümetimiz de çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda 3 anaokulunu açılışa hazır hale getirerek Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz. Böylece Selçuklu'yu okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz. yeni eğitim döneminde faaliyete geçecek olan Sabır, Erdem ve Dostluk Anaokullarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından okul öncesi eğitime destek kapsamında bugüne kadar toplam 8 anaokulu yapılarak eğitim hayatına kazandırıldı. Bu eğitim döneminde faaliyete geçecek olan 3 anaokulunun 2'si 8, 1 tanesi de 6 derslikli olarak planlandı. Anaokullarında oyun odaları, rehberlik servisi, idari bürolar, derslikler, oyun odaları ve yemekhane gibi bölümler yer alacak.