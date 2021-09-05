Başkan Pekyatırmacı: “Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, pandemi gölgesinden çıkılan bir eğitim öğretim yılı olması temennisinde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı sebebiyle tüm eğitim camiasına hayırlı olsun dileklerini iletti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, aşılama çalışmaları ile toplumsal bağışıklığın kazanıldığı ve pandeminin gölgesinden çıkılan bir eğitim öğretim yılı olması temennisinde bulundu. Başkan Pekyatırmacı mesajında, “Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi çağı yakalayan medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğunu unutmadan, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve benimsemesi anlamında da iyi bir vesile olarak görülmelidir. Ülkemizin son 19 yılda göstermiş olduğu gelişim; ekonomi, bilim, sanayi, kültür, spor ve sosyal alanlarda adından sıkça söz ettirmesi gelecek nesillerin daha güçlü bir Türkiye'de yaşayacaklarının göstergesidir. Bu gelişim ve büyüme geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin başarıları ile devam edecek ve Güçlü Türkiye yolundaki hedeflerimizin garantisi olacaktır. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, suni çim sahalar, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler kapsamında ilçe genelinde hem şehir merkezinde hem de taşra mahallelerimizde okullarımızı eğitim öğretim dönemine hazır hale gelmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bunun yanı sıra 9 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz Selçuklu Değerler Eğitimi Programı'nı (SEDEP) 10. yılda da ilçemizde uygulamaya devam edeceğiz. Ayrıca Sille Tabiat Okulu ve Sanat Tasarım Atölyesi gibi okul dışı öğrenme ortamlarıyla da öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdüreceğiz. Ben, pandeminin bir daha karşımıza çıkmadığı, yüz yüze eğitimin sekteye uğramadığı bir eğitim yılı temennisinde bulunarak başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının 2021-2022 eğitim öğretim yılını kutluyor, şehrimize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.