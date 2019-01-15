Başkan Pekyatırmacı emeklilerle bir araya geldi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kosova Mahallesi'ne kazandırılan Kosova Sosyal Tesisinde emeklilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı tamamlanan Kosova Sosyal Tesisini gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette Kosova Mahallesi sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı tesisin mahalleli için önemli hizmetler sağlayacağını ifade etti. Selçuklu'da ilçenin farklı noktalarına yeni ve modern tesisler kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, hizmet önceliklerinde mahallelerden gelen talepler yer aldığını ifade ederek, "Selçuklu'da hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda insanı merkeze alan hizmet anlayışı ile çalışıyor ve her yaş grubundan insanımız için hizmet üretiyoruz. Yatırımlarımız Selçuklu'ya değer katıyor" dedi.

“Bu tesisleri dolu görmek bizleri memnun ediyor”

Kosova Mahallesine kazandırılan sosyal tesisin mahallenin kısa süre içinde ilgi odağı olacağına vurgu yaparak emeklilerin istek ve önerilerini dinleyen Başkan Pekyatırmacı, “Belediyecilik hizmetlerinde hemşehrilerimizin ihtiyacı olan birçok alanda proje üreterek bu projeleri hayata geçiriyoruz. Emekli Lokalleri de bunlardan biri. Şu anda ilçemizde hizmet veren 12 lokalimizden emeklilerimiz faydalanıyor. Günlerinin büyük bir bölümünü bu lokallerde geçiren emekliler, gerçekleştirilen etkinliklerle zamanlarını iyi bir şekilde değerlendiriyor ve birlikte vakit geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kosova Mahallesi'ne yakışan bir tesis inşa ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Pekyatırmacı, "Aynı zamanda mahalle konağı özelliği bulunan tesisimizde yüzme havuzu, spor salonları, saunası, buhar odası, duş ve fitness salonlarıyla bir kompleks olarak mahalleliye hizmet verecek. Burada mahallelimizin yoğun olarak vakit geçirdiğini görmek bizleri memnun ediyor. Selçuklu Belediyemiz tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan lokaller, nezih ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasından yer alıyor. Emeklilerin sosyal hayatını zenginleştiren ve birlikte hoşça vakit geçirmelerini sağlayan 12 emekli lokalinden yaklaşık 25 bin emekli faydalanıyor. Pek çok alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmet üretmeye aynı heyecan ve gayretle devam edeceğiz. Tüm bu hizmetlerimizi teşkilatımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişare düsturuyla gerçekleştiriyoruz. Yapılan yatırımımızın Kosova Mahallemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlarla hasbihal eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki ekip Kosova Sosyal Tesisini gezdi. Başkan Pekyatırmacı'ya ziyarette Kosova Mahallesi Muhtarı Ahmet Üney, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de eşlik etti.