Başkan Pekyatırmacı gece personeli ile bir araya geldi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde gece mesaisi yapan belediye personeli ile sahur bereketini birlikte yaşayarak aynı sofrada buluştu.

Mümkün olan her fırsatta personeliyle bir araya gelmeye önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünde görevli gece mesaisi yapan çalışanlarla sahur yaptı. Tesisler Müdürlüğünde gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı hizmetleri sebebiyle personele teşekkür etti.

Ramazan ayının tüm maneviyatıyla her yeri sardığı gibi Selçuklu'da da dolu dolu yaşandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Rahmetin, bereketin, birlik beraberliğin, paylaşmanın ve kardeşliğin önemini daha fazla anladığımız mübarek Ramazan ayı birbirimizle olan muhabbetin daha da arttığı bir zaman dilimi. Burada sizlerle sahurun bereketine ortak olarak bunu bir kez daha yakından hissettik. Selçuklu'da iftar ve teravih buluşmalarıyla hemşehrilerimizle bir araya gelirken sizlerle de böyle güzel bir zaman diliminde bir araya gelerek hasbihal etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Belediyecilik çalışmasının bir ekip işi olduğunu ve birlikte çalışarak başarının elde edildiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Sizler dışarıda belediyemizin birer temsilcisisiniz vatandaşlarımız sizlerle iletişim kurarken belediyeyle temasa geçmiş oluyor bu anlamda yaptığınız işin önemi daha da artıyor. Bu etkileşimde Selçuklu'da yaşayan sakinlerimizle diyaloğu en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Bu noktada hepinizin işinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olduğunuzu biliyorum. İnşallah bu gayret ve hassasiyetinizin artarak devam edeceğine olan inancım tam. Çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyor Ramazan ayınızın her anlamda huzurlu ve bereketli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.