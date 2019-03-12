Başkan Pekyatırmacı: "Geleceğin Türkiye'si gençlerle güzel olacak"

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nden hizmet alan gençlerle bir araya gelen Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gençlerimizin gözlerindeki ışık geleceğe olan güvenimizi arttırıyor" dedi.

Selçuklu'da gençlik hizmetlerinde öğrencilere sosyal, kültürel ve bilimsel katkılar sunan Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi öğrencilerin kariyer planlamasına katkı sağlıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yıl boyu öğrencilerden yoğun ilgi gören merkezi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat üyelerinin yanı sıra Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcılarının da yer aldığı ziyarette gençlik faaliyetlerine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı, öğrencilerden gelen istek ve önerileri de dinledi.

“Gözlerinizdeki ışığı gördükçe size olan güvenimiz artıyor”

Selçuklu'da gençlere ve gençlik hizmetlerine her zaman ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz önemli ve bizler de bunun için gayret ediyoruz. Amacımız sizlere güzel bir gelecek bırakmak. Bu noktada gençlerimizle ilgili pek çok çalışma yapıyoruz. Selçuklu Belediyesi'nin Gençlik Meclisi gençliğin yararına pek çok güzel faaliyete imza atıyor. Biz de her zaman bu çalışmalara destek veriyoruz. Farklı platformlarda gençlik meclisimizden arkadaşlarımızla birlikteydik. Seçimden sonraki süreçte de sizlerle daha çok bir araya geleceğiz ve çalışmalarınıza bundan önceki süreçte olduğu gibi yine destek vereceğiz. İnşallah gelecek bugünden daha güzel olacak diyoruz. Sizlerin gözlerinizdeki ışığı, yüzlerinizdeki gülümsemeyi gördükçe bizim de ümitlerimiz artıyor ve bu konuda sizlere güveniyoruz. Derslerinizde hedeflerinizde ve hayallerinizde başarılı olmanız duasında bulunuyorum ve katılımınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasına gençlik merkezine ismi verilerek yaşatılan Talha Bayrakçı'yı rahmetle anarak başlayan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, “O da sizler gibi bir genç kardeşimizdi. Sadece kendisi ile ilgili değil ülkesi ve şehri ile ilgili endişeler taşıyordu ve bunun için bir çaba içerisindeydi. Elim bir kazada hayatını kaybetti. Kendisini rahmetle anıyoruz" diye konuştu.