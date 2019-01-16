Başkan Pekyatırmacı, genç iş adamlarıyla buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen "Yerel Kalkınma Ekseninde Belediyecilik" konulu programda genç girişimcilerle bir araya geldi.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından alanında kariyer sahibi yönetici ve iş adamlarının konuk olduğu ve uzmanlık alanlarıyla ilgili deneyim, tecrübe, fikir aktarımlarının gerçekleştiği ‘Hayat Akademisi' konulu söyleşinin bu haftaki konuğu Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı oldu. ‘Yerel Kalkınma Ekseninde Belediyecilik' konulu söyleşi ile genç sanayicilerle bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, ülke ve Konya gündemine ilişkin konuların yanı sıra belediyecilik hizmetleriyle ilgili deneyim ve fikirlerini gençlerle paylaştı. Kendi yaşam hikayesinden örnekler vererek konuşmasına başlayan Pekyatırmacı, hizmet vurgusu yaptığı gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Önceliklerinin Türkiye'nin kalkınması ve hedeflerine ulaşması için insana hizmet etmek olması gerektiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Hizmet etmenin yeri ve zamanı yok. Aslında ne iş yaparsanız yapın hangi konum ve görevde olursanız olun bütün yaptığınız işlere hizmet gözüyle bakmanız ve hizmet etmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Bu noktadaki temel hedefimiz işimizi en iyi nasıl yapabiliriz, en iyi hizmeti nasıl üretebiliriz olmalı. Hep bunu düşünerek hareket edersek insanın işini en iyi yapma çabası ardından bir başarı getirir ve bu da bir kazancı doğurur. Onun için tek hedef para kazanmak olmamalı" dedi.

"Ortak akıl ve istişare kültürüne önem veriyoruz"

Belediye hizmetlerinin üretilmesiyle ilgili de paylaşımlarda bulunan Başkan Pekyatırmacı, 650 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin önemli metropolleri arasında yer alan Selçuklu'da, merkezine insanı alan hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ve belediyeciliğin yeni ihtiyaç ve beklentileri de karşılamayı gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti. Pekyatırmacı, "Ne kadar hizmet üretirsek üretelim, ne kadar iş yaparsak yapalım mutlaka bizden ilave bir şeyler istenecek ve talep edilecek ve bunun bir sonu yok. Ama yaptığımız işleri hem planlarken, hem uygularken hem de sürdürürken biz bu işle ülkemize nasıl bir zenginlik katabiliriz ve insanımızın değerini nasıl yükseltiriz bunları düşünerek yapıyoruz. Bur da da tabi ki bu işler tek başına ve sadece belediyenin imkanlarıyla yapılmıyor. Hep birlikte İl ve ilçe teşkilatlarımızla, odalarımız, sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımız ve bütün paydaşlarımızla istişareler yapıyoruz ve herkes aslında işin bir ucundan tutuyor ve bu işleri bu şekilde yürütüyoruz. Belki çok zor olan ve bazen imkansız gibi görülen işlerin birlikte hareket edildiği, birlikte planlandığı zaman aslında çok da zor olmadığı anlaşılıyor. Ben bu bağlamda Müsiad'ın yaptığı faaliyetleri de çok önemsiyorum ve sunduğunuz katkılar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şehrimize yeni simgesel eserler kazandırmalıyız"

Selçuklu Belediyesi'nin prestijli eserlerinden Selçuklu Kongre Merkezi'nin en iyi sosyo-kültürel yapı, Tropikal Kelebek Bahçesi'nin en iyi mimari tasarım, SOBE'nin de en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Başkan Pekyatırmacı, simgesel eserlerin şehre değer kattığını kaydetti. Başkan Pekyatırmacı,"Konyamıza kazandırmamız gereken daha çok eser var. Konya tarihi, geçmişi, kültürü, Selçuklu başkenti olması ve Mevlana gibi önemli bir değere sahip bir şehir. Yine Sille gibi önemli bir turizm potansiyeline sahip. Tabi bunların yanı sıra şehir için simgesel eserler çıkartmak, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak eserler yapmak da nasip olur" ifadelerini kullandı.

Genç iş adamlarından gelen soruları da cevaplandıran Başkan Pekyatırmacı'ya programın sonunda Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Safa Botsalı tarafından tablo takdim edildi.