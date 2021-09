Başkan Pekyatırmacı gençlerle buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde Selçuklu Kent Konseyi Lise Çalışma Grubu Toplantısında gençlerle bir araya gelerek hasbihal etti.

Gençlerle olan sıkı diyaloğunu onlarla her fırsatta bir araya gelerek daha da pekiştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan Talha Bayrakcı Gençlik Merkezinde Selçuklu Kent Konseyi Lise Çalışma Grubu toplantısında gençlerle bir araya geldi.Gençlerle gençlik üzerine geleceğe dair fikir alışverişi ve söyleşi formatında gerçekleşen toplantıya gençler yoğun ilgi gösterdi.

“Gençlerimizin gözlerindeki ışık geleceğe olan güvenimizi artırıyor”

Geleceğin mimarı olan gençlere ve onların fikirlerine her zaman ayrı önem verdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Vatanını milletini özünden çok seven, insana değer veren, ülkenin gücüne güç katan ve ecdattan aldığı emaneti en iyi şekilde taşıyan gençlerle gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. Bizler de yöneticiler olarak elimizden geldiğince sizlere katkı sağlamak adına çaba sarf ediyoruz. Kendinizi yetiştirme yolunda iyi bir okul bitirmek elbette çok önemlidir. Fakat iş hayatına doğru ilerleyen bu eğitim sürecinde öğrencilik yıllarınızda fırsatları ve zamanınızı daha verimli şekilde değerlendirin. Hayatın her aşamasında daha sosyal daha donanımlı bir şekilde iş hayatına hazır olmanız en büyük avantajınız olacaktır.

Belediye olarak şehrimizi imar ederken ve geleceğe taşırken fiziki, sosyal ve kültürel anlamda birçok proje ve iş üretiyoruz. Yapmış olduğumuzu tüm bu yatırımlar gençlerimizle değerli ve anlamlı. Bu kapsamda eğitime dair birçok yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar arasında yakında hizmete girecek olan Bosna Hersek Mahallesi yeni nesil Kütüphanesi ve Sosyal Tesisimiz sadece bunlardan bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de gençlerimize, öğrencilerimize yönelik projelerimize ve planlamalarımıza devam edeceğiz. Sizlerin tüm bu imkanları kullanarak geleceğimize çok önemli katkılar sağlayacağına olan inancım tam.” Şeklinde konuştu.

Toplantı öğrenciler ve Başkan Pekyatırmacı arasında geçen soru,cevap faslıyla sona erdi.