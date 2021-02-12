Başkan Pekyatırmacı: "Hatice Hatun Sosyal Tesisi" bölgeye değer katacak"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hacıkaymak Mahallesinin ihtiyacı olan ve hizmet vermeye hazır hale gelen Hatice Hatun Sosyal Tesisi'nin mahalleye değer katacağını söyledi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi'ne kazandırılan Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber ile birlikte tesisi inceledi. Emekli lokali, cami ve Kur'an kursundan oluşan tesisin içini gezen protokol üyeleri tesiste yapılacak faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kur'an kursunda görev alacak kurs öğreticileri ile görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.

Yapımı tamamlanan Hatice Hatun Sosyal Tesisleri'nde Kur'an Kursu eğitimi için 8 Şubat itibariyle kayıtları alınmaya başlandı. 20 Şubat tarihine kadar kayıt alma işlemleri devam ederken, 15 Şubat'tan itibaren Kur'an kursunda uzaktan eğitim verilecek. Pandemi koşullarına göre normalleşme süreci ile birlikte emekli lokali ve Kur'an Kursu Hacıkaymak Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayacak.

“Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşıladık”

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hacıkaymak Mahallemize mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan içinde emekli lokali, Kur'an Kursu ve büyük bir camiden oluşan Hatice Hatun Sosyal Tesisimizi kazandırdık. Kentsel dönüşüm çalışmamızın tamamlanmasının ardından büyüyen mahallemizin ihtiyacı olan bu tesis mahallemize değer katacak bir projedir. Buradan inşallah hafızlar, din eğitimi veren hocalarımız yetişecek. Tesisimizin hemşehrilerimize ve mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.