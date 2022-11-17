Başkan Pekyatırmacı: "hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, esnafları ziyaret ederek, "Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişare ediyoruz" dedi.

Selçuklu'da her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle ve esnaf ziyaretlerini Nişantaş Mahallesiyle sürdürdü. Dr. Hulusi Baybal Caddesi'ndesi üzerinde yer alan iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, mahalle sakinleri ve esnaflarla görüşerek istişarelerde bulundu onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Selçuklu'da hizmet kalitesinin arttırılması için ziyaret ve istişarelere büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişare ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken en büyük desteği aldığımız hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz. Esnafımız da mahalle muhtarlarımız gibi bölgeyi en iyi tanıyan, mahallelerimizin ihtiyaçlarını bilen kesim içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu ziyaretler hizmet planlamamıza da önemli katkılar sağlamış oluyor. Tüm esnaf kardeşlerimize işlerinde bereketli kazançlar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.