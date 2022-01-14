Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle güçlü bir gönül bağımız var"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını Anadolu Teknik Sanayii Camii'nde kılan Başkan Pekyatırmacı esnaflarla istişarelerde bulundu.

Selçuklu'da vatandaşlarla yapılan istişareler hizmet kalitesine katkı sağlıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı geleneksel olarak düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında, Anadolu Teknik Sanayii Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, yapılan istişarelerin daha güzel bir Selçuklu hedefine katkı sağladığını söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu ilçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

“İstişareler hizmetlerimize yön veriyor”

Cuma buluşmalarını Selçuklu'ya daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu'da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her Cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle Cuma Buluşmalarında yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Ben bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.