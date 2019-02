Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizle güçlü iletişim halindeyiz”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hemşehri ve esnaf ziyaretleri kapsamında iş merkezlerinde ziyaretlerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Güne, Sille Ak Mahallede bulunan Göztepe Konut sakinlerini ziyaret ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretler kapsamında Zindankale civarı, Adalhan ve Yapıcı İş Merkezi ile Yahya Çavuş ve Vatan Caddelerinde esnaflarla görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Selçuklu'da belediyecilik faaliyetlerinde elde edilen başarı da ‘Ortak akıl' ve birlikte yönetim anlayışının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu'da hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerle her yaştan hemşehrimize hitap etmeye çalışıyoruz. Güvenilir, güler yüzlü ve gayretli belediyecilik anlayışı ile çıktığımız hizmet yarışında her fırsatta hemşehrilerimizle iç içe olduk ve hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık” şeklinde konuştu.

İlçenin her noktasına temizlikten altyapıya, tesisleşmeden park-bahçe hizmetlerine kadar her alanda en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Hizmet için çıktığımız bu yolda her yaş grubundan insanımıza çözüm üretiyoruz. Selçuklu'nun bugün olduğu gibi gelecekte de cazibe merkezi olması için çalışıyoruz. Selçuklu artık sadece Konya'nın değil Türkiye'nin örnek gösterilen metropol belediyeleri arasında yerini aldı. Bu başarımızda bize dualarıyla destek olan, fikir, öneri ve eleştirileri ile katkı sunan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz ve yeni dönemde de ilçemize güzel hizmetler kazandırmanın gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.