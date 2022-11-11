Başkan Pekyatırmacı: “ilçemize güzel eserler kazandırmanın gayretindeyiz”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Bosna Hersek Mahallesi Yunus Emre Camisi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Bosna Hersek Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı Yunus Emre Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından esnaf ve mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Bosna Hersek Mahalle Muhtarı Sait Tepe, Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

“Bosna Hersek Mahallemize güzel eserler kazandırdık”

Selçuklu'da çok geniş bir yüz ölçümde hizmet ürettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçları ve gelen talepler doğrultusunda ilçemize nitelikli eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevesinde Bosna Hersek Mahallemize gençlerimizin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olacak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi kazandırdık. Özellikle üniversiteli öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu bu bölgeye yapılan bu yatırım ile Konya'da kütüphanecilik kavramına yeni bir soluk getirdik. Ayrıca Bosna Hersek Mahalle'mize değer katacak, hem eğitim hem de sosyal ve sportif faaliyetlerin aynı çatı altında gerçekleştirilebileceği Bosna Sosyal Tesisi'ni de bu yıl içinde hemşerilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadık. Bu eserlerin ilçemize kazandırılmasında bize her daim destek olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik ruhu ile hemşerilerimizle olan gönül bağımızı daha da güçlendirecek, ilçemize güzel eserler kazandırmanın gayretinde olacağız” dedi.

Başkan Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet Bosna Hersek Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Erkek ve Kız Kuran Kursu'nu ziyaret ederek kurs yöneticilerinden bilgi aldı.