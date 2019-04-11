Başkan Pekyatırmacı: "İlkemiz Gönül Belediyeciliği olacak"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Fidanlığında görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, "Yeni dönemde de ‘Gönül Belediyeciliği' ilkesi ile hareket edecek, ilçemize değer katacak hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, göreve başlamasının ardından belediye personeli ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Selçuklu'ya yapılan her hizmette çalışanların büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Yeni dönemde de ‘Gönül Belediyeciliği' ilkesi ile hareket edecek, ilçemize değer katacak hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. 31 Mart Seçimlerinin ardından yeni bir hizmet dönemine girildiğini ifade eden Pekyatırmacı, “Ülke olarak 24 Haziran seçimlerinde yeni bir sisteme geçtik ve Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleriyle bu sistemin ilk seçimini yaptı. Seçimin ardından yerel yönetimlerde yeni bir dönem başlamış oldu ve ülkemizin geleceğinde 2023 yılına kadar dört buçuk yıllık seçimsiz bir istikrar süreci var. Bu kesintisiz süreç bizim hizmetlerimizi ve planlamalarımızı gerçekleştirebilmemiz için çok büyük önem arz ediyor. Bu zamana kadar Selçuklu ilçesinde çok güzel hizmetler yapıldı. Bundan sonraki dönemde de güzel hizmetler yapmak ve Selçuklu'ya daha da değer katmak için hep birlikte aynı azim, heyecan ve gayretle çalışacağız. Selçuklu ilçemizde yüzde 67.44 oy oranıyla ciddi manada bir oy aldık. Bu bizim için büyük bir başarı ve bunda herkesin emeği var. Bu sebeple hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu neticeleri sizlerin gayretleriyle, özverili çalışmalarıyla alıyoruz. Selçuklu 650 bin kişilik nüfusu ve büyüklüğü ile neredeyse Konya'nın dörtte birine tekabül ediyor ve Selçuklu'nun başarısı aynı zamanda da Konya'nın başarısı anlamına geliyor. İnşallah bundan sonraki süreci en iyi şekilde yürütmek bizlerin görevi. Selçuklu ilçesi gelişmiş bir ilçe ve herkesin gözü önünde. O sebeple hizmetlerimizde hata yapma lüksümüz yok. Bir kamu hizmeti yapıyoruz. 650 bin vatandaşımızın hakkını gözeterek işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da kimsenin gönlünü kırmadan herkesi kucaklayarak hizmet edeceklerine vurguladı.