Başkan Pekyatırmacı: “Konya'yı maviye dönüştürmek bizim elimizde”

Korona virüs vakalarının yüksek olduğu Konya'da haritanın mavi renge dönmesi için denetimler sürüyor. Merkez Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile AVM'lerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Kurallara hep birlikte uyarak bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge doğrultusunda tüm Türkiye' de olduğu gibi Konya'da korona virüs denetimleri gerçekleştiriliyor. "Hedef Mavi" sloganıyla sürdürülen denetimlerde korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle gösterilen ve çok yüksek riski iller arasında yer alan Konya'da, vaka sayılarının en aza indirilerek düşük riskli il kategorisine geçilmesi hedefleniyor.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ilçede bulunan AVM'lerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. AVM'de yer alan iş yerlerine denetim gerçekleştiren Kaymakam Yamlı ve Başkan Pekyatırmacı esnaflara temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Konya'da hedef mavi sloganıyla sürdürülen denetimleri belirli aralıklarla yaptıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Salgınla mücadele noktasında hedef mavi parolası ile tüm kamu kurumlarımızla birlikte üzerimize düşen görevlerimiz var. Konya'da vaka sayılarının tekrar düşmesi ve harita rengini maviye dönüştürmek yine bizlerin elinde. Devletimizin sürecin başından bu yana verdiği mücadeleye yaptığımız denetimler, verdiğimiz hijyen eğitimleri ile katkı sağlıyoruz ve bu noktadan itibaren bu çalışmalarımızı da hızlandırdık. Denetimler yapılıyor ama vatandaşlar olarak herkesin bireysel tedbiri, gerektiği zaman da kurallara uymayanlara uyarılarda bulunması da çok önemli. İnşallah kurallara hep birlikte uyarak bu mücadeleyi kazanacağız" görüşlerine yer verdi.