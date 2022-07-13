Başkan Pekyatırmacı: “Kütüphane hizmetlerini yeni nesil şehir kütüphanesi ile taçlandırıyoruz”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi açılışa gün sayıyor. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphane tasarımıyla Türkiye'de örnek olacak. Kütüphane çatısına kurulan GES panelleriyle de kendi enerjisini kendi üretecek. Başkan Pekyatırmacı, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde sürdürülen iç teşrifat çalışmalarını yerinde inceledi. Derslikleri tek tek gezen Başkan Pekyatırmacı'ya çalışmalardaki son durum hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, 4 bin 400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşuyor. Konya'da ilk olacak uygulama çerçevesinde kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, konferans salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu gibi donatılar yer alacak.

"Gençlerimize özel bir ortam hazırlıyoruz”

Eğitime olan desteklerini Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılacak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile sürdürdüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak yatırımlarımız içinde eğitim her zaman öncelikli olmaya devam ediyor. Selçuklu ilçemizde 98 adet kütüphaneyle en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Kütüphane hizmetlerimizi Bosna Hersek Mahallemize kazandıracağımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile taçlandırıyoruz. Tesisimizin yapımı tamamlandı teşrifatı ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Merkezimiz açılış için gün sayıyor. Gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri ve istedikleri kitaba ulaşabilecekleri özel bir ortamı onlar için hazırlıyoruz. Selçuklumuza hayırlı olsun” dedi.