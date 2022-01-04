Başkan Pekyatırmacı mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı haftanın belli günlerinde ilçe sakinleri ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Selçuklu'nun ortak geleceği için çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda ilçe sakinleriyle istişare eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Mehmet Akif Mahallesinde ziyaretlerde bulundu. Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Kemal Çelim ile ziyaretine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, daha sonrasında mahalle ziyaretlerine; esnaf, aile sağlığı merkezi, Mehmet Akif Mahalle Konağı'yla devam etti.

Selçuklu'nun geleceğine tüm hemşehrileriyle birlikte istişare geleneğiyle yön verdiklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizde hemen her fırsatta farklı mahallelerimizde ilçe sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarda hem mahallelerimize geniş bir perspektifle bakma fırsatı buluyoruz hem de lokal olarak nerede bir ihtiyaç var onu tespit edip çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda Mehmet Akif Mahallemizde muhtarımızla bir araya gelerek mahallemiz hakkında genel bir bilgi alıp sonrasında esnaflarımızla, mahalle konağımızda büyüklerimizle ve aile sağlığı merkezinde hemşehrilerimizle istişare etme fırsatı bulduk. Tüm dünyada pandeminin oluşturduğu olumsuz etkenler doğal olarak ülkemizde etkilendi. Ancak devletimizin tedbirli ve güvenli adımları sayesinde aydınlık ve refaha kavuşacağız inşallah. İlçemizde de adım adım gezdiğimiz tüm noktalarda hemşehrilerimizin devlete ve bize olan güvenleri tam. Onların desteklerini hissettiğimiz zaman işimizdeki heyecanımız da artıyor. Her fırsatta ilçe sakinlerimizle bir araya geleceğiz ve bu istişarelerle başarı grafiğimizi daha da yükseğe taşıyacağız inşallah” şeklinde konuştu