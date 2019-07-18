Başkan Pekyatırmacı muhtarlarla bir araya geldi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı zaman zaman mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor. Mahallelerin ihtiyaçları, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin değerlendirildiği toplantıda, muhtarlarla yüz yüze görüşen Başkan Pekyatırmacı gelen istek ve önerileri birinci ağızdan dinledi.

"Muhtarlarımız bizim kılcal damarlarımız"

Selçuklu'nun hizmet standardının gün geçtikçe arttığına ve bu kalitenin sağlanmasında muhtarlarla olan iş birliğinin büyük önemi olduğuna vurgu yapan Başkan Pekyatırmacı, “Mahalle muhtarlarımızın belediyecilik hizmetleri yürütmemizde bizlere çok büyük katkıları var. Muhtarlarımız mahallelerde sorunları dinleyen ve bunları bize anlatan sonra da birlikte çözüm için masa başında çalıştığımız, aslında şehrin yükünü birlikte paylaştığımız mesai arkadaşlarımız. Amacımız önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirmek ve hem mahallelerimiz hem ilçemiz hem de Konyamız için hayırlı hizmetler sunmak. Bunu yapacak her türlü imkana sahibiz. Bu zamana kadar muhtarlarımızla çok uyumlu bir şekilde çalıştık. İnşallah bundan sonraki dönemde de aynı uyumu devam ettireceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi muhtarlarımız bizim kılcal damarlarımız ve mahallelerimizde ortaya çıkan durumlar, talepler ne ise bunları muhtarlarımız vasıtasıyla öğreniyoruz. Onun için aramızdaki diyalog önemli. Bu anlayışla muhtarlarımızla zaman zaman bir araya gelerek mahallelerin istek ve ihtiyaçlarını yüz yüze görüşmemizin Selçuklu'da hizmet standardımıza daha da katkı sağlayacağını düşünüyor, davetimize icap eden tüm mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde belediye encümen salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına muhtarların yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.