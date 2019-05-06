Başkan Pekyatırmacı: “Ramazanın bereketini hemşehrilemizle birlikte yaşayacağız"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazında Erenköy Mahallesi Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Teravih Buluşmaları' Ramazan Ayı boyunca devam edecek. Selçuklu'nun farklı mahallerinde Teravih Namazı sonrası vatandaşlara buluşacak olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle sakinlerini dinleyecek. Selçuklu'da Ramazan Ayının ilk Teravih Buluşması Erenköy Mahallesinde gerçekleştirildi. Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, mahalle halkının istek ve önerileri dinledi. Ramazan Ayı'nın yardımlaşma, dayanışma, sabır ve bereket ayı olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemine güzellikler getirmesini diledi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifin, Türk milleti ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, “Tüm İslam Alemi'nin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ve akabinde Ramazan Bayramı'na sağlıklı bir şekilde; birlik, beraberlik ve huzur içinde erişmemizi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu manevi ayın bereketini Selçuklu'da her gün farklı bir mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Erenköy Mahalle Muhtarı Hasan Gülen de Başkan Pekyatırmacı'ya eşlik etti.