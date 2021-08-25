Başkan Pekyatırmacı: “Sanat akademisi sanat adına çok güzel işlere imza atacak”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat Akademisinin sanat adına çok güzel işlere imza atacağını söyledi.

Hayata geçirdiği örnek projelerle şehrin eğitim ve kültürel yaşamına değer katan Selçuklu Belediyesi, kadim medeniyet Selçuklu'dan aldığı güçle gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor. Bu anlamda Selçuklu'da sanat adına önemli bir soluk olan Selçuklu Sanat Akademisini ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer kursiyer ve eğitmenlerle bir araya gelerek tiyatro ve bağlama derslerine katılım sağladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni kültür projelerinden bir tanesi olan Selçuklu Sanat Akademisi AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'den tam not aldı.

“Buradan tiyatro grupları çıkartmayı hedefliyoruz”

Sanat Akademisi çalışmaları hakkında bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz eğitimle ilgili hedeflerimizi ortaya koyarken çocuklarımızla ilgili onların yeteneklerini keşfedelim, onların kendilerini tanımasıyla ilgili fırsat verelim istiyoruz ama görüyorum ki herkese bu fırsatı vermemiz gerekiyor. Şimdi hocalarımız da kendi yeteneklerini burada keşfettiler hepsinde ilk günden itibaren gözlerindeki sanatla ilgili ışığı görüyorum. İnşallah buradan nice tiyatro grupları çıkartmayı hedefliyoruz. Bu bir başlangıç hocalarımızla birlikte bunun başlangıcını yaptık. Bundan sonraki süreçte de burada hem öğrencilerimiz olacaklar, gençlerimiz olacaklar. Tiyatroyla ilgili burada farklı gruplar oluşacak. Ben hepsine gönüllü oldukları için bu ekibin oluşmasına katkı sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başlangıç yapmamız gerekiyordu ve bu başlangıcı doğru bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Hocalarımızın buradaki katkısı bizim için çok önemli hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlik ücret karşılığı olmayan bir meslek”

Eğitimcilerin kendilerini farklı alanlarda geliştirmesinin önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Hocalarımızın ne kadar önemli işler yaptığını biliyoruz. Ben hep derim ki; emeklerinin ücret karşılığı olmayan ne verseniz hakkını ödeyemeyeceğiniz bir kesim ve Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bir mum bir mumu yakarak ışığından bir şey kaybetmez diyor ya sizler öylesiniz. Durmadan yeni mumlar yakıyorsunuz. Bu ekstra kendinize kattığınız güzel yeteneklerle de bu ışığı daha da yükseltiyorsunuz. Gerçekten çok etkilendik. İnşallah büyük tiyatrolar da yaparsınız. Hocama ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Her noktada katkı veren bir başkanımız var başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Sanat Akademisi'nde Temmuz ayında başlayan ve eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan bağlama kursu ile 25 kursiyere müzik alanında hizmet sunuluyor. Yine ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda hizmet veren öğretmenlere yönelik Uygulamalı Tiyatro kursu açılırken, diksiyon, sahne kullanımı, şan, ritim ve senaryo çözümleme gibi belli başlı branşlarda uzman kadro tarafından 30 öğretmene Ağustos ayının sonuna kadar eğitim verilmeye devam edilecek.