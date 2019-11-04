Başkan Pekyatırmacı: "SEDEP 8. yılına kendini yenileyerek yoluna devam ediyor"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitim döneminde faaliyete geçen Sanat ve Tasarım Atölyeleri ile Sille Tabiat Okulunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 Vizyon Belgesi'nde de yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Sanat ve Tasarım Atölyeleri ile Sille Tabiat Okulunda incelemelerde bulundu.

SEDEP kapsamında proje paydaşları olarak Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile yürütülen yeni marka projelerin başarılı bir şekilde uygulandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesinin en önemli projelerinden biri olarak nitelendirdiği SEDEP'in 8. yılında kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde, Sanat ve Tasarım Atölyesi bünyesinde Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik , Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyelerinin hizmete sunulduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Sille Baraj Parkı bünyesinde tahsis edilen alanda da Sille Tabiat Okulu adı altında tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

"SEDEP yeni markalarıyla yoluna devam ediyor"

Geleceğin sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesini sağlamak, becerilerini geliştirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla SEDEP kapsamında yeni marka projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "SEDEP hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha etkin hale gelmiştir. Bir taraftan çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirirken, diğer taraftan öğrenilen bilgiler davranışa ve uygulamaya dönüşmektedir. Sille Tabiat Okulu, Tasarım Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim Parkı ve Akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyutta yoluna devam etmektedir. Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanı sıra, ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın değerlerimizi benimseyip, çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerine yardımcı olacak yöntemler uygulanmaktadır. Akademik başarı kadar, insanı merkeze alan, onu ruh ve beden bütünlüğü içerisinde anlamlandıran bir tarzda öğrencilerimizin tutum ve davranış gelişimleri için zemin hazırlanmaktadır. Modern dünyanın, geçmişimiz ve geleneğimiz arasında ördüğü duvarların aşılmasına katkı sunulmaktadır” dedi.