Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi eğitim hayatının her aşamasında"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Selçuklu Değerler Eğitimi Programı değerlerinden bir tanesinin ismini taşıyan Sevgi Anaokulunun misafiri oldu.

Selçuklu Belediyesinin eğitim hayatının her aşamasında önemli projeler ürettiğini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerden birisinin eğitim kalitesi ve eğitim oranı olduğunu söyledi. Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim camiasına bu tür fiziki anlamda katkı sağlarken, SEDEP gibi uluslararası projelerle eğitime değer katmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için hem derslikleri modernleştiriyor hem de yeni derslikler yapıyoruz. Okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Hükümetimiz de okul öncesi eğitime çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz. 6 ve 8 dersliklerden oluşan Selahattin Eyyubi Mahallemizde Saygı, Beyhekim Mahallemizde Sevgi, Kılınçarslan Mahallemizde Hoşgörü ve Esenler Mahallemizde Eşrefoğlu Anaokullarımızla birlikte Selçuklumuzda okul öncesi eğitim konusunda çok önemli bir açığı kapatmış oluyoruz. İnşallah değerlerine bağlı, vatanına sahip çıkan ve gelecekte ülkesine faydalı işler yapacak nesiller bu okullarımızdan yetişecek” şeklinde konuştu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, “Okul öncesi eğitimin önemi oldukça büyük. Bu farkındalıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi de fiziki imkanlar bunu da ilçemizde Selçuklu Belediyemizin eğitime olan katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Burada eğitim alan öğrencilerimiz gelecek neslimize olan güvenin teminatı olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Ziyarette sınıfları da gezen Başkan Pekyatırmacı ve beraberindekiler etkinlik yapan öğrencilere hediye takdim ederek topaç çevirdi. Ziyarette Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Şube Müdürü Okan Tekkalan ve SEDEP koordinatörleri eşlik etti.