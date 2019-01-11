Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu gençlik hizmetleriyle Türkiye'ye örnek oluyor"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caminde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Bosna Hersek Mahallesi oldu. Cuma Namazını İbrahim Hakkı Konyalı Caminde kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Pekyatımacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve Bosna Hersek Mahalle Muhtarı Ayhan Ufacık eşlik etti.

"Öğrenci yurdu ve gençlik merkezi bölgeye değer katacak"

Selçuklu'nun her geçen gün artan nüfusunun yanı sıra dinamik ve genç bir nüfus yapısına sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuk Üniversitesinde eğitim gören ve bu bölgede yaşayan üniversiteli gençler Bosna Hersek Mahallemizde önemli bir oran oluşturuyor. Belediye hizmetlerinin planlanmasında bölgelerin demografik yapısına uygun hizmetler üretmek ve o noktadaki ihtiyacı karşılamakta büyük önem taşıyor. Selçuklu Belediyesi olarak Bosna Mahallemizde bu yönde oluşan talebi karşılamak için yapımına başladığımız öğrenci yurdu inşaatında sona yaklaştık. İnşallah yurdun çok yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacağını müjdesini buradan vermek istiyorum. 7'şer katlı iki bloktan oluşacak öğrenci yurdu 250 oda ve bin yatak kapasiteli ile bölgede barınma ihtiyacına önemli bir eksiği kapatmış olacak" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı devam eden Gençlik Merkezi ile ilgili bilgiler de veren Başkan Pekyatırmacı, “Mevcut Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimize çok yakın bir noktada yapımı devam eden yeni gençlik merkezimizin tamamlanması için de çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları her türlü sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri icra edebilmeleri adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Selçuklu gençlik hizmetleriyle standartlarını yükseltirken Türkiye'ye de örnek olamaya devam ediyor" diye konuştu.