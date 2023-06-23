Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu için daha kaliteli hizmet sunma gayretindeyiz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Binkonutlar Mahallesi Süleyman Çelebi Camisi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Binkonutlar Mahallesi'nde oldu. Başkan Pekyatırmacı Süleyman Çelebi Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Binkonut Mahalle Muhtarı Fatih Keş, Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

"Daha kaliteli hizmet seferberliğimizi sürdürme gayreti içerisindeyiz"

Selçuklu'da ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal tesis, spor alanları, sağlık ve eğitim tesisleri ile ilçeye değer kattık. Amacımız ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin ‘İyi ki Selçuklu' da yaşıyorum' demelerini sağlamak. Çocuklarımız için kütüphaneler ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için lokaller sanayi çalışanlarımız için sosyal tesisler ürettik. Hizmet planlamasında merkez ve mahalle ayrımı yapmaksızın Selçuklu için daha kaliteli hizmet seferberliğimizi sürdürme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Pekyatırmacı, "Bayramını fırsat bilip uzun süredir görmediğimiz akrabalarımızı, yaşlılarımızı ve düşkünlerimizi ziyaret ederek onların gönüllerini almalıyız. Kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak bayram sevincini hep beraber yaşayalım. Selçuklu Belediyesi olarak belediye hizmetlerimiz 24 saat devam edecek, hemşehrilerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyor, hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.