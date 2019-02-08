Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu'da gönül belediyeciliği yapıyoruz”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Marangozlar Sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Marangozlar Sanayi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Ağaç İşleri Sanayi Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyecilikte hizmet etmenin yanı sıra gönüllere de girmenin çok önemli olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu'da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini uygulamak için çalışıyoruz. Güler yüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiğimiz Selçuklu'da halkımızla güçlü bir bağımız var. Bunda en önemli etken iletişim kanallarımızı daima açık tutarak halkımızla iç içe olmamız. Geleneksel hale getirdiğimiz ve halkımızın yoğun ilgisi ile devam eden Cuma buluşmalarımızı başkan yardımcılarından, birim müdürlerimize kadar çok geniş bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Böylece sahada yapılan hizmetleri halkımıza birebir anlatırken, yapılacak çalışmalarla ilgili de halkımızla istişarelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.