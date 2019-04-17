Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'nun başarısının sırrı uyum içerisinde çalışmak"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve gelen muhtarlarla istişare ve tanışma toplantısında bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı seçim sonrasında seçilerek göreve gelen muhtarlarla bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, İlçe Teşkilat yöneticileri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

“Selçuklu örnek bir ilçe olmaya devam edecek”

Selçuklu'nun hem diğer kurumlarla hem de muhtarlarla uyum içerisinde çalışan bir geleneği olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Muhtarlarımızdan görevine devam edenler var yeni seçilenler var hepimize hayırlı olsun inşallah. Önümüzde beş yıllık bir süreç var önümüzdeki bu sürecin hem mahallerimiz hem ilçemiz hem de Konyamız için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Biz bu zamana kadar muhtarlarımızla çok uyumlu bir şekilde çalıştık. İnşallah bundan sonraki dönemde de aynı uyumu devam ettireceğiz. Hem belediyemizle hem teşkilatımızla birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Biz hep söylüyoruz muhtarlar bizim kılcal damarlarımız ve mahallelerimizde ortaya çıkan durumlar, talepler ne ise bunları muhtarlarımız vasıtasıyla öğreniyoruz. Aramızdaki diyalog bu yüzden önemli. Bizim Selçuklu Belediyesi olarak muhtarlarımıza kapımız hep açık" dedi.

"Belediye ve muhtarlık ilişkileri tek elden yönetilecek"

Yeni dönemde muhtarlarla belediye arasında olan ilişkileri tek elden yönetmek istediklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Geçen dönemde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü isminde bir müdürlük kurulmuştu. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Müdürümüz Ahmet Kanatlı Bey bundan sonra belediyemizin muhtarlarla olan diyaloğunu sağlayacak. Muhtarlarımızdan gelen talepler bu müdürlüğümüzde toplanacak ve belediye bünyesindeki dağılım onun üzerinden gerçekleşecek. Bu uygulamayla yeni dönemde inşallah diğer belediyelere de örnek olacağız. Bizler sürekli mahallelerimizle diyalog halinde olduğumuz için mahallelerimizle ilgili bir ajandamız, bilgimiz var. Oralardaki talepler, yapılanlar, planlamalar elimizde mevcut. Aynı diyaloğu devam ettirerek mahallelerinizdeki işleri yürüteceksiniz. Biz de bu süreçte üzerimize düşen bir şey olursa hem Belediye Başkanı olarak hem de başkan yardımcılarımız olarak gerekeni yapacağız. Amacımız Konyamıza ve Selçuklumuza en güzel hizmetleri yapmak. Bunun için hep birlikte gayret edeceğiz Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu da, "Muhtar olarak yeni seçilen arkadaşlarımıza aramıza hoşgeldiniz diyorum. Muhtarlık gönül işidir bunun için de seçilen 72 muhtarımızın bu duygu ile çalışacağına gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

"İlkemiz samimiyet, gönüllülük ve gayret olacak"

Yeni dönemin milletimizi daha ileriye taşıyacak hizmetlere vesile olması temennisi ile sözlerine başlayan Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer," Konya, bu ülkenin, bu coğrafyanın ve Anadolu'nun önemli bir şehri. Konya'da da Selçuklu önemli bir ilçe ve adeta Konya'nın omurgasını teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi Konya'nın en büyük ilçesiyiz ve tüm ilin dörtte bir, merkezinde yarı nüfusuna sahibiz. Dolayısıyla Konya'daki mahallelerimizde oldukça büyük ve şehir açısından önem arz ediyor ve her birimizin yapmış olduğu görevler şehri ileri taşıma adına oldukça önemli. Selçuklu'da hem belediyemiz ve hem de teşkilatımız açısından bir geleneğimiz ve çalışma sistemimiz var. Ayrıca tüm Selçuklu'daki kurum ve kuruluşlarımızla iyi bir uyum ve iletişime sahibiz. Eğer Selçuklu'da bir başarıdan söz edebiliyorsak bunların temelinde bu unsurlar yer alıyor. Bu süreçte de vatandaşımıza hizmet edebilmek için her şeyden önce samimiyet, gönüllülük ve gayret gerekiyor. İnşallah bunlar olduktan sonra tüm kurum ve paydaşların kendi arasında kuracağı sağlıklı iletişim ile vatandaşımıza hizmet noktasında çok daha iyi noktala geleceğiz" diye konuştu.