Başkan Pekyatırmacı, “Sille Konya turizminin gözdesi oldu”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Sille Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma Namazını Sille Ak Camisi'nde kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Selçuklu'da geleneksel hale gelen Cuma Buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla önemli bir turizm merkezi haline gelen Sille Mahallesi oldu. Cuma Namazını Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Ak Cami'de kılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi, gelen öneri ve istekleri dinledi.

“Sille değerine değer katıyor”

Selçuklu Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerinin Sille'nin değerine değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille 5000 yıllık önemli bir kültür vadisi. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille içinde birçok tarihi ve kültürel zenginliği barındırıyor. Selçuklu Belediyesi olarak tarihi misyona sahip çıkma adına bugüne kadar Sille'de önemli projelere imza attık. Başta ibadethane restorasyonları, sokak sağlıklaştırmaları ve cephe iyileştirmeleri olmak üzere çok geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar meyvesini verdi ve Sille her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezi haline geldi. Konya'ya gelen turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor. Bütün bu çalışmalar şehrimizin turizm gelirine önemli kazanım sağlıyor" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sille'de misafir ettiği Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileriyle de Cuma sonunda bir araya geldi. Programda Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri de eşlik etti.