Başkan Pekyatırmacı SÜ'de derse katıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile birlikte Edebiyat Fakültesinde Siyasal Psikoloji dersine katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi. Selçuk Üniversitesinde ziyaretlerde bulunan Başkan Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile birlikte derse katıldı. Edebiyat Fakültesinde Siyasal Psikoloji dersine katılan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da tarihi ve kültürel mekanları gezmeleri için belediye olarak imkan sağlanacağının müjdesini verdi.

“Mezun olduğum üniversitede sizlerle bir araya gelmekten memnunum”

Selçuklu nüfusunda öğrencilerin önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Selçuk Üniversitesi Türkiye'nin önemli ve köklü üniversitelerinden bir tanesi. Ben de 1993 yılında bu üniversiteden İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Burada sizinle birlikte olmak bizim için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Üniversitemiz hakikaten gerçekten büyük bir üniversite, inşallah bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanırsınız. Derslerinizden kalan zamanda sosyal ve kültürel anlamda çalışmalar, geziler yapabilirsiniz. Konya'da bu yönden de imkanlar var. Bizim Selçuklu Gençlik Meclisimiz var. Orada arkadaşlar çok güzel faaliyetlere imza atıyor. Üniversite içerisinde stantlarımız açılıyor, orada buluşmalar yapılıyor. Öğrenci gruplarımız kendi özgür iradeleriyle istedikleri çalışmayı yapıyorlar. Ben vaktinizi iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya'da eğitim görmek bir şans”

Selçuklu Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, “Selçuklu Belediyesi, birlikte projeler yürüttüğümüz önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Başkanımız sağ olsun kampüsümüze bir park kazandırıyor. Öğrencilere yönelik faaliyetlerini sürekli takip ediyoruz. Selçuklu ve Konya, öğrenciler için bir şans, burada eğitim gören öğrencilerin şanslı olduğunu düşünüyorum ve bu şansı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pekyatırmacı ve Rektör Metin Aksoy daha sonra Selçuklu Belediyesi'nin katkısıyla Edebiyat Fakültesinde kurulan Kütüphanede incelemelerde bulundu.