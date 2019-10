Başkan Pekyatırmacı: “Tarih bizim başarılarımızı yazmaya devam edecek”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Bundan tam 96 yıl önce İstiklal Savaşımızı zafere taşıyarak, cumhuriyetimize can veren ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunun altını çizen Başkan Pekyatırmacı, “Ülkemizin, yükselen ve diğer dünya ülkeleri ile her alanda boy ölçüşecek bir duruma gelmesinde en büyük pay bizlere bu vatanı bırakmak için canından ve sevdiklerinden vazgeçen kahraman ecdadımızdır ve bu emanet başımızın tacıdır. Milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün nasıl ki Anadolu'da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse, Barış Pınarı Harekatı ile aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıkta olduğunu ispat etti. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah 2023 hedeflerimizle taçlandırarak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Tarih bizim başarılarımızı yazmaya devam edecek" dedi.

Başkan Pekyatırmacı mesajının sonunda, “Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik eder, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.