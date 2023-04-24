Başkan Pekyatırmacı: “Tek amacımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek”

Başkan Pekyatırmacı, başta deprem bölgesindeki çalışmalar olmak üzere hizmetlerin üretilmesi noktasında gayret gösteren personele teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı. Selçuklu Kongre Merkezinde belediye personeli ile bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, tüm personelle bayramlaştı. Personele hitaben konuşma yapan Başkan Pekyatırmacı, belediye hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşa sunulması noktasında özveriyle gayret gösteren belediye personeline teşekkür etti.

“Konya olarak deprem bölgesi için seferber olduk”

6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan deprem sonrası buruk bir bayram yaşandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye yüzyılın afeti diyoruz ama çok uzun zaman belki sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle bir afet yaşanmamıştı. Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilimiz bu depremden etkilendi ve başta Antakya ve Maraş olmak üzere adeta şehirlerimiz yok oldu. Yaşanan deprem afetiyle birlikte bütün Türkiye gibi Konya olarak biz hem belediyelerimizle, hem sivil toplum örgütlerimizle hem kurumlarımızla hem gönüllülerimizle adeta bir seferberlik halinde deprem bölgesinde yaraların sarılması için ve özellikle de Antakya'da üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Başta Konya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bizler de belediyeler olarak orada en başta arama kurtarma faaliyetleri noktasında, daha sonrasında yardım faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında ve sonrasında da orada bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabii sadece deprem bölgesinde değil, deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da aynı şekilde bütün kurumlar gönüllülerimiz, sivil toplum örgütleri aynı şekilde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti, çabası içerisinde oldular. Burada deprem bölgesinde görev yapan arkadaşlarımız var. Biz ilk gün depremin olduğu andan itibaren bütün ekiplerimizle, ekipmanlarımızla, araç gereçlerimizle, personelimizle deprem bölgesinde olduk ve oradaki çalışmalara olabildiğince katkı sunmaya çalıştık. Tabii çağrıda bulunduğumuz zaman gördük ki arkadaşlarımız adeta seferber oldular. Bütün deprem bölgesinde görev yapan, orada gece gündüz, soğuk çamur demeden, imkansızlıklara rağmen gayret eden ve en iyi şekilde görevini yapan tüm arkadaşlarımıza burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sadece deprem bölgesinde değil, Konya'mızda da aynı şekilde bu yardım faaliyetlerinin toplanması, deprem bölgesine gönderilmesi ve buradaki organizasyonun yürütülmesi noktasında yine tabiri caizse gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz Konya'nın büyüklüğünü gösterdiniz. Siz Konya'nın ne kadar erdemli olduğunu gösterdiniz. Siz Konya'nın manevi değerlerinin ne kadar büyük olduğunu gösterdiniz. Konya olarak oradaydık ama sizlerin sayesinde biz Konya'yı orada ifade etmiş olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Tek amacımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek”

2019 yılında yapılan seçimlerden bu yana 4 yılın geride kaldığını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Artık son bir yıla girmiş bulunuyoruz. Bu dönem içerisinde pek çok zorluğu bir arada yaşadık. Ekonomik şartlar, pandemi, deprem süreci. Bunların hepsi hakikaten bütün dünyayı etkileyen, bütün ülkemizi etkileyen çok önemli zorluklardı. Buna rağmen biz hiçbir zaman hiçbir alanda, hiçbir görevimizde yılmadan, yorulmadan gayret ettik, çalıştık, çabaladık ve bugün şehrimize, ilçemize hizmet etmek noktasında üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Bu 4 yıl içerisinde altyapıdan üstyapıya çevreden eğitim, sağlık, kültür faaliyetlerine, sıfır atık faaliyetlerine varıncaya kadar çok sayıda hizmeti, çok sayıda işi bir arada yürüttük ve çok büyük neticelerde hep birlikte elde ettik. Tabii bütün bu çalışmalarda sizlerin gayretleri, emekleri ve üstün çalışmaları ve üstün başarıları var. İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde dönem sonuna kadar aynı gayretle, aynı iştiyakla çalışmalarımızı hep birlikte devam ettireceğiz ve dönem sonuna kadar verdiğimiz bütün sözleri de yerine getirmiş olacağız. Konya'mızda birlik ve beraberlik bizim en önemli gücümüz. Bütün kurumlarımızla, belediyelerimizle, muhtarlarımızla, derneklerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu birlik beraberliğin de en güzel neticelerini hep birlikte görüyoruz. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Konya'mıza Konya dışından gelen bütün misafirlerimiz geldikleri zaman bize şunu ifade ediyorlar; Konya çok düzenli bir şehir, Konya çok temiz bir şehir, Konya çok planlı bir şehir, Konya huzur şehri diyorlar. Bu söylenen güzel şeylerin hepsinde sizlerin emeği var. Onun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz insanımızın huzuru için, insanımızın mutluluğu için, daha iyi hayat şartlarında, daha iyi sosyal ortamlarda, daha iyi şehir ortamında yaşayabilmesi için elimizden ne geliyorsa elimizden gelen gayreti bu zamana kadar gösterdik. İnşallah bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz ve hep birlikte şehrimizi daha ileri noktalara birlikte taşıyacağız. Bu noktada hem çalışma arkadaşlarıma olan güvenim tam hem de bizim her konuda istediğimiz çalışmayı yapabilecek kurumsal anlamda da maddi anlamda da gücümüz olduğuna tam manasıyla inanıyoruz. Bu noktada hiçbir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Tabii bütün çalışmaları yaparken bizim birinci önceliğimiz vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmek, vatandaşımızın huzuru, mutluluğu, refahı için onlara en iyi hizmeti sunmak” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs seçimleri geleceğin Türkiye'sini belirleyecek”

Selçuklu Belediyesi'nin 692 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet eden ve 2 bin 500 civarında çalışanıyla büyük bir kurum olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Üç hafta sonra önemli bir seçime gidiyoruz. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümü. Cumhuriyetimiz yüz yaşına girdi ve inşallah yüzlerce yıl bu Cumhuriyet payidar olacak. Biz bu ülkeyi, bu devleti inşallah yüzlerce yıl güçlü bir şekilde yaşatacağız. 14 Mayıs'ta önemli bir seçim var. 14 Mayıs'ta yüzyılın seçimi var tabiri caizse. Yüz yıllık bir cumhuriyete sahibiz. Türkiye'de 2002 yılında yeni bir süreç başladı ve elhamdülillah 21 yıldır bu süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye artık tam bağımsız bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2016 yılında hain FETÖ terör örgütünün artık ortaya çıkması ve onunla yapılan mücadelede elde edilen başarı neticesinde de Türkiye'mizde artık bütün alanlarda savunmadan, ağır sanayi hamlesine, teknoloji hamlesine varıncaya kadar pek çok alanda bu zamana kadar yapılamayan işler artık yapılır hale geldi. Bugün Türkiye'nin kendi yaptığı İHA'sı, SİHA'sı , TCG Anadolu gemisi, İmece uydusu, kendi yaptığı otomobili TOGG var. Bütün bunlar daha önce de yapılabilirdi ama maalesef bunların hiçbirinin yapılmasına fırsat verilmedi. Sürekli Türkiye'nin önüne engeller kondu. Türkiye'de bir şeyler yapmak isteyen olursa siz yapamazsınız, siz üretemezsiniz, bunları gerçekleştiremezsiniz, bunları başaramazsınız dediler ve sürekli Türkiye'yi engellediler. Ama bugün Cumhurbaşkanımızın iradesiyle artık Türkiye sadece kendi bölgesinde değil, bütün dünyada bir güç haline geldi. Bir lider ülke konumuna geldi. Söz söyleyen, kural koyan ve kimin nasıl hareket edeceğini belirleyen ülke konumuna geldi. Tabii ki yaşadığımız süreçlerin içerisinde zorluklar, olumsuzluklar olabilir. Ama bir milletin ülkesi yoksa, bağımsız bir devleti yoksa o ülkede hiçbir şey yapılması mümkün değil. Bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği bağımsız, tam bağımsız bir ülke olma imkanını getirdi. Biz 14 Mayıs'ta bundan sonra tam bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam edebilecek miyiz yoksa yine o eski oyunlar ülkemizde oynanmaya başlanıp mevcut elde ettiğimiz kazanımları bir gecede yok mu edeceğiz, bunun oylamasını yapacağız. Ben bu yüzden bütün arkadaşlarımdan 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bağımsızlığına, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmalarını bekliyorum. Bu konuda herkesin üzerine büyük bir sorumluluk ve büyük bir görev düşüyor. Sadece kendi şahsımızla alakalı değil. Çevremizle de alakalı büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun da bilincinde olarak hareket etmemiz gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. 14 Mayıs'ta bütün milletimizin bütün vatandaşlarımızın ülkesine vatanına, milletine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ve bunu da buradan tüm mesai arkadaşlarıma ifade ediyorum. Bu konudaki hassasiyetimiz bizim geleceğimizi belirleyecek. Bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız Türkiye'yi belirleyecek. Türkiye üzerinde kirli emelleri olanlara Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi parçalamak Türkiye'yi güçsüz hale getirmek için emelleri olanlara da inşallah hep birlikte fırsat vermeyeceğiz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı konuşma sonrası personel ile tek tek bayramlaştı.