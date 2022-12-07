Başkan Pekyatırmacı: “Türkiye Yüzyılı'nı gençlerle birlikte kuracağız”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi üyesi gençlerle Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

fırsatta öğrenci ve gençlerle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde Selçuklu Gençlik Meclisi üyesi gençlerle söyleşi etkinliğinde bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin gençlik faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Gençlerden gelen soru, istek ve önerileri de dinleyen Pekyatırmacı, gençlere yönelik projeler üreterek onlara güzel imkanlar sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Bu mekanlarda gençlerimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz”

Konuşmasına gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Sizlerle birlikte olmak bizim için en büyük mutluluk. Burada bulunan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizde ilk buluşmayı sizlerle gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmak benim için hakikaten ayrı bir mutluluk. Kütüphanemiz faaliyete geçeli henüz bir hafta oldu ve resmi açılışını yapmadık. Ama görüyorum ki çok büyük bir ilgi var. Gençlerimizin kütüphaneye, etüt merkezine gençlik merkezine bu şekilde yoğun bir ilgi göstermesi beni ayrıca mutlu ediyor. Sizleri zaten hem Gençlik Meclisi çalışmalarında hem de Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizdeki çalışmalarınızda ne kadar aktif olduğunuzu biliyorum. İnşallah bu güzel mekanda bundan sonra çok daha güzel faaliyetleri, çalışmaları hep birlikte icra edeceğiz. Arkadaşlar burada bu işler yapılırken hepsinin arkasında çok büyük bir emek var, çok büyük bir gayret var. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü mekanları üretmek belki zordur, emek sarf etmek gerekir, çaba sarf etmek gerekir ama mekanları ürettikten sonra onların içini doldurmak işin en önemli tarafı. Biz ne kadar mekan üretirsek üretelim onun içini dolduramadığınız zaman, onun içerisinde faydalı işleri, faydalı organizasyonları gerçekleştiremediğimiz zaman mekan üretmenin bir anlamı yok. Sizlerin burada olması sizlerin olması, bu mekanı doldurması bizim için çok kıymetli. Onun için hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz, değerlisiniz. Türkiye en başta genç nüfusuyla övünüyor her zaman. Biz diyoruz ki Türkiye büyüyen, gelişen bir ülke ve genç nüfusu en fazla olan ülkelerden bir tanesi. Genç nüfusumuzla her zaman övünüyoruz ama genç nüfusumuzla övünürken bizim gençlerimizin neyle uğraştığı, neyle meşgul olduğu işin en önemli taraflarından bir tanesi. Burada hepiniz üniversite eğitimi alıyorsunuz, farklı bölümlerde öğrenim görüyorsunuz. Ama ülkemizin geleceğini hepiniz inşallah özellikle de Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye Yüzyılı'nın kurulmasında, gerçekleşmesinde inşallah çok çok büyük katkıları olacak. Bunu inanarak ve yürekten ifade ediyorum. Çünkü üniversitede okuyan gençlerimizin mutlaka bir takım kaygıları, gayret ve çabaları vardır ama hem ülkesi için endişesi olan bir düşüncesi olan ve kendini geliştirmek ile ilgili kaygısı olan gençler mutlaka bu tür organizasyonların içinde olmak zorundalar. Bir şeyler yapıyorsak hep birlikte yapıyoruz. Birlik olmadan bir neticenin ortaya çıkması mümkün değil. Burada Gençlik Meclisimiz bu birlikteliği en iyi şekilde tesis ediyor. Farklı organizasyonları, ekip çalışmalarını birlikte organize ediyor. O yüzden sizin burada yaptığınız çalışmaların, uyguladığınız programların ben gelecekte de sizlere çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden burada olmanız, bu çalışmaların içinde olmanız ayrı bir öneme sahip” dedi.

“Gençlerimizle birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz”

Selçuklu Gençlik Mobil Uygulaması'nın gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Belki Türkiye'de ilk defa böyle bir çerçevede uygulamayı başlatan belediyeyiz. Selçuklu Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl mobil uygulamayı faaliyete geçirmiştik. Şu anda Gençlik Mobil Uygulamasında 41 bin kayıtlı üyemiz, uygulamayı kullanan 41 bin genç arkadaşımız var. Bu müthiş bir rakam. Uygulama ile birlikte elde ettiğiniz farklı avantajlar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bu uygulamanın daha aktif bir şekilde kullanılması için sizlerden destek bekliyoruz. Selçuklu Gençlik Mobil uygulaması ile hedefimiz sizinle doğrudan, aracısız, sağlıklı iletişim sağlamak. Sizler bu kanaldan bize her türlü önerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca buradaki organizasyonlara, faaliyetlere katılabilir, size sunulan avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bizim sosyal tesislerde size sunduğumuz en önemli avantaj %50 indirim avantajı. Bu aslında sadece Selçuklu Gençlik Meclisi'nin mobil uygulamasını indiren ve uygulama üzerinden kayıt olan gençlerimiz için sunulan özel bir avantaj. Bunun dışında Şehrimi Tanıyorum programı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ücretsiz giriş avantajı, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki özel programlarla ilgili avantajlarınız var. Bunlardan da yararlanabiliyorsunuz. Biz uygulamayı sizlerle birlikte geliştirmeyi arzu ediyoruz. Yani uygulamayla birlikte sizin her alanda kendinizi ifade edebilmeniz ve istifade edebilmeniz için ne yapması gerekir. Bununla ilgili mutlaka bize geri dönüşler yapmanız ve Gençlik Meclisi kanalıyla da sürekli irtibat halinde olunması bizim için çok önemli. Çünkü iletişim kanalları doğru kullanırsak orada çok daha faydalı ve olumlu bir netice elde etmiş oluruz. Bu manada biz kendimize güveniyoruz. İnşallah sizlerle birlikte daha güzel çalışmaları daha güzel organizasyonları birlikte gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı programın sonunda gençlerle özçekim yaptı.