Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretler kapsamında Marangozlar Sanayi, Akşemsettin Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Binkonutlar Mahallesi Oval Çarşı ve Kapalı Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla görüştü ve gelen istek ve önerileri dinledi. Belediye hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, "Yatırımlarımızla Selçuklu'nun yaşam standardına katkı sunarken prestijli eserlerimizle de şehrimize de değer katıyoruz. Bütün bu hizmetleri üretirken hemşehrilerimizin güven ve desteğini her zaman yanımızda hissettik. İnşallah bu birlik ve beraberlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz ve yeni dönemde de ilçemize güzel hizmetler kazandırmanın gayretinde olacağız" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeni pazar alanları oluştururken mevcut pazar alanlarını modern hale getirmek için de çalışmalar sürdürdüklerini de ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Akşemsettin Mahallesine kazandırdığımız kapalı pazarımız bu çalışmalarımıza güzel bir örnek teşkil etti. Burada mimari yapısı, konforu ve ferahlığı ile hem pazarcı esnafının memnun kaldığı, hem de mahalle sakinlerinin haftalık alışverişlerini rahatça yapabildiği bir pazar alanı oluşturduk. Yaz -kış halkımıza kullanım kolaylığı sağlayan pazarımız bölge halkının ihtiyacına cevap veriyor" diye konuştu.