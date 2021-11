Başkan Pekyatırmacı veli eğitim kursuna katıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebinde eğitim alan öğrencilerin ailelerine yönelik eğitim veriliyor.

Selçuklu Belediyesi eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebinde eğitim alan öğrencilerin ailelerine yönelik eğitim veriliyor. Öğrencilerin aldıkları eğitimi pekiştirmesi ve hayatlarının geri kalanında bu eğitimle yaşamaları için “Çocuğumun Farkındayım Bunun İçin Kurstayım” isimli eğitim programı düzenlendi. Proje ile birlikte çocuklara verilen eğitim ailelere de verilerek, bu değerlerin çocuklarda kalıcı olması için ailede bu değerlerle ilgili farkındalığın oluşturulması ve etkin bir şekilde çocuk, veli, kurs birlikteliğinin sağlanması hedefleniyor. Beş ay sürecek kurs yapılan tanıtım toplantısı ile başladı. Toplantıya, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra Konya İl Müftüsü Doçent Doktor Ali Öge, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin ve öğrenci velileri katıldı. Tanıtım toplantısı öncesi Çocuk Mektebinde eğitim alan öğrenciler ilahiler ve gösterilerle izleyenleri etkiledi. Eğitimin tanıtımını yapan proje koordinatörü Zeliha Yüzügüldü Cengiz, eğitimin amacı ve içeriği hakkında sunum yaptı.

“Hayalimizin güzel bir neticeye dönüştüğünü görmekten mutluyum”

Türkiye'ye örnek bir proje olarak Hatice Hatun Külliyesi'nin inşa edildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Beş yıl önce bir hayal kurduk. Camiler neden yalnız, camiler neden boş? Sadece vakit namazlarında ezan okunduğunda üç beş cemaatle camiler şenleniyor, ondan sonra adeta kapılarına kilit vuruluyor. Öyle bir proje yapalım ki camilerimiz hiç boş kalmasın, etrafları dolsun gençlerle, çocuklarla, yaşlılarla, hanımlarla şenlensin ve her daim cami ile cemaat ile bütünleşik bir hayat yaşansın Bunun için bir proje yapmamız gerektiğini düşündük ve burada Hatice Hatun Camisinin yenileme çalışmaları başlamıştı. Bu düşüncemizi burada gerçekleştirmeye karar verdik ve meclis üyeliği dönemimde İmar Komisyonu Başkanıyken burada ki proje çalışmalarını başlattık. Beş yıl sonra kurduğumuz hayalin ne kadar güzel bir neticeye dönüştüğünü görmüş olmaktan çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada çocuklarımız dualar okudular, bize çok güzel bir gösteri sundular. Tabi ki biz çocuklarımıza neyi versek onu alıyoruz. Biz çocuklarımıza Kur'an öğrettiğimiz zaman onlardan Kur'an dinliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız okula başlamadan Kur'anı öğrensin”

Konya İl Müftüsü Ali Öge ve Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin'in Külliye'ye ve burada verilen eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Burada hepsinden Allah razı olsun hocalarımız hakikaten çok gayretliler ve öğrencilerimiz de velilerimiz de şanslı. İnşallah bu 4-6 yaş kursumuz, bütün Türkiye'ye örnek olacak. Ben özellikle İl Müftümüze, İlçe Müftümüze ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. İlk aşamalarında Ahmet Poçanoğlu hocam sahip çıktı, Ali Öge hocamız da daha göreve gelir gelmez hemen burası ile ilgili bilgiler aldı ve ilk ziyaretimizi buraya yaptık. Hakikaten İl Müftümüz de İlçe Müftümüz de buraya çok önem veriyorlar. İnşallah burada atılan tohumlar önümüzdeki yıllarda birer filiz verecek, fidan olacak ve ondan sonra da meyvelerini toplamaya başlayacağız. İstiyoruz ki çocuklarımız daha okula başlamadan hemen okuma yazma öğrenmeden Kur'anı öğrensin. Önce peygamber sevgisini öğrensin, önce sevgiyi, muhabbeti, dostluğu, kardeşliği öğrensin. Ondan sonra hangi okula gittiği, hangi mesleği icraa ettiği çok önemli değil. Yeter ki ahlaklı dinini bilen, diyanetini bilen, milletini, devletini, ülkesini seven ahlaklı bireyler olsun. İnşallah bu 4-6 yaş kreşlerimizden ben eminim ki çok değerli fidanlar yetişecek ve bu fidanlar bizim ülkemizin, milletimizin ve islamın birer savunucusu olarak dünyanın her tarafından bizi temsil edecekler. Buna olan inancımız tam. Biz yeter ki çocuklarımıza imkan verelim onların önlerini açalım. İnanıyorum ki kat kat fazlasını biz meyve olarak elde edeceğiz. Biz millet olarak farklı bir milletiz. Her zaman hakkın, adaletin savunucusu olan bir milletiz. Bizim köklerimiz sağlam ama maalesef yüz yıldır bizi köklerimizden koparmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi köklerimizden ayıramayacaklar. Osmanlı döneminde çocuklar önce dini eğitim alıyorlarsa inşallah bu mekteplerimizde de öğrencilerimiz önce dini eğitim alacaklar. İnşallah bu emeklerimiz karşılıksız kalmayacak ve çocuklarımızı çok iyi yerlerde göreceğiz. Biz belediye olarak bir çok hizmet yapıyoruz ama emin olun ki en çok mutlu olduğumuz iş eğitim alanında yaptığımız işler. Bu noktada diğer kurumlarla birlikte çok iyi bir işbirliğimiz var” dedi.

“Çocuklarımız 4 yaşından itibaren dini eğitim alıyor”

Hatice Hatun Külliyesi'nin çocuk eğitiminde önemli bir rol model olduğunu ifade eden Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, “Allah'ın verdiği sayısız nimetlerin içinde en önemlilerinden bir tanesi evlattır. Evladımız bizim her şeyimiz onun için her şeyi veririz. Biz Müslümanlar olarak nasıl bir evlat yetiştirmeliyiz ki o emeklerin karşılığını dünyada ve ahirette alalım. Öyle bir hayırlı evlat yetiştirelim ki vatanına, milletine, dinine, devletine, çevresine ve bütün varlıklara karşı sorumluluklarını bilen evlatlar yetiştirelim ki yarınımızı onlara huzurla teslim edelim. Onların yaptıkları hizmetlerden bizler de mükafatımızı almaya devam edelim. İşte hepimiz bugün bunun gayreti içerisindeyiz. Eskiden 7'den 70'e derdik şimdi 4 yaşından itibaren eğitime başlıyoruz. Bir zamanlar çocuklarımız bu saatlerde Peygamber Efendimizin sözlerini söylediği Kutlu Doğum Haftasında bu çocuklar burada olmamalı uyumalı diyerek çocuklarımızı uyutmaya çalışarak postmodern darbeler yapılıyordu. İlçemizde 4-6 yaş Kur'an Kurslarında erkek öğrencimiz 1218, kız öğrencimiz 1268, toplam 2486 şu anda 4-5-6 yaşındaki çocuklarımız bizim Kur'an Kurslarımızda eğitim alıyor. Biz imkan verdiğimiz sürece bütün kurslarımız tıklım tıklım dolacak. Bu anlamda içinde bulunduğumuz Hatice Hatun Külliyesi güzel bir örnek oluşturdu. Bu örneğin oluşmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Hatice Hatun modelini Türkiye'ye yaymalıyız”

Eğitim anlamında önemli bir program yapıldığını belirten Konya İl Müftüsü Doçent Doktor Ali Öge, “Çok güzel anlamlı bir akşam yaşıyoruz. Tabi ki eğitimin sac ayakları vardır; bunlar öğrenci, öğretici ve veliler. Tabi idare bunun en temel planlayıcılarından bir tanesi bunun beşinci ayağı ise hayırseverler. Bu beşli bir araya geldiğinde eğitim daha kaliteli hale geliyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ama geleceğimizi planlamaz isek imtihan olmamız da kaçınılmaz ve mukadder. Dolayısıyla bu programın çok önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. İnşallah eğitimlerin sonunda burada hem eksikleri görme hem sizlerin tekliflerini görme anlamında sizlerle bir arada olmayı Rabbim'den niyaz ediyorum. Şu an 161 tane kreşimiz var. Yaklaşık beş bin tane de hafızlığa çalışan öğrencimiz var. Bu sayıyı biz ne kadar üst seviyeye çıkarırsak bu bir avantaj. İşbirliği yapmak, istişare yapmak, birikimleri üst üste koyarak Konya'mızı model bir hale getirmek durumundayız. Konya'da nasıl bir belediyecilik modeli var ise Konya'nın kendine has bir din eğitimi de vardır. Biz bu modelinin dünyaya yayılması için bu tür küçük adımlarla sağlayacağız. Hatice Hatun Külliyesi'ndeki bu modeli biz ne kadar yaygınlaştırabilirsek o kadar müstefil olacağız. Buranın yapımında emeği olan başta başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerimize ve burada hizmet veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Velilerin çocukların eğitimlerinin pekişmesi için beş ay boyunca Cuma günleri saat 11.00 ve 20.00'de eğitim alarak çocukların eğitimine katkı sağlayacak.