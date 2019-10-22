Başkan Pekyatırmacı'dan Akşemsettin Emekli Lokaline ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Akşemsettin Mahallesine kazandırılan emekli lokalini ziyaret ederek buradan hizmet alan emeklilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Akşemsettin Emekli Lokalini ziyaret ederek emeklilerle bir araya geldi. Mahalle sakinleri ziyarette Başkan Pekyatırmacı' ya mahallerine kazandırılan emekli lokali için teşekkür etti.

Selçuklu'da istişare kültürü doğrultusunda insanı merkeze alan hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ve her yaşta insan için hizmet üretmenin gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İçerisinde bulunduğumuz bu yeni emekli lokali belediyemizin mahalle kültürüne verdiği önemin bir göstergesidir. Selçuklu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek ve öncü belediyelerindeniz hamdolsun. Bugüne kadar ilçemizin farklı noktalarına kazandırdığımız birçok sosyal tesis ve emekli lokalleri ile ilçemizin sosyal dokusuna önemli katkılar sağladık. Amacımız ilçemize sadece eser kazandırmak değil bu eserlerin verimli bir şekilde kullanıldığını görmek ve komşuluk, hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de şahitlik etmektir. Sizlerin burada keyifle vakit geçirmeniz, zamanınızı verimli olarak değerlendirmeniz bizleri mutlu ediyor. Buradan sağlık ve afiyet içerisinde hizmet almanızı temenni ediyor, tüm mahallerimizdeki emeklilerimizi lokallerimizden faydalanmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan lokaller, nezih ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasından yer alıyor. Selçuklu'da emeklilerin sosyal hayatını zenginleştiren ve birlikte hoşça vakit geçirmelerini sağlayan 14 emekli lokali yer alıyor. Lokaller pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08.00 ve 17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.