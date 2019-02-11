Başkan Pekyatırmacı'dan muhtarlara ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe merkezi dışındaki mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Selçuklu'da ilçe merkezinde sürdürülen inceleme çalışmaları ve vatandaş ve muhtarlarla yapılan görüş alışveriş programları, aynı uygulama kapsamında uzak bölgelerdeki mahallelerde de yapılıyor. Ankara Yolu üzerinde bulunan Büyükkayacık Mahallesiyle başlayan ziyaretlerde yine aynı güzergahta bulunan Tömek, Karaömerler, Eğribayat, Kervan, Kızılcakuyu, Yazıbelen, Kaleköy, Çaldere ve Güvenç mahallelerinde muhtarlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelere yapılan ve proje aşamasında olan çalışmaları inceledi, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

Selçuklu İlçesinde yapılan tüm faaliyetleri muhtarlarla sık sık değerlendirdiklerini ve bunun için muhtarlarla birlikte istişare toplantılarında bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, ilçe merkezine uzak olan mahallelerde yapılan sosyal tesislerin ve altyapı çalışmalarının ilçeye katma değer sağladığını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, ziyaretlerde proje aşamasında olan hizmetlerin amacına uygun olarak değerlendirildiğini, yine mahalle sakinlerinden gelen taleplerin birinci ağızdan dinlenerek çalışmalara yön verildiğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak merkez mahallelerde yürütülen belediye hizmetlerinin ilçe merkezine uzak mahallelere de en iyi şekilde sunmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Pekyatırmacı, belediyecilik hizmetlerinde istişare ve çalışma programı oluşturmanın başarıyı getirdiğini söyledi. Selçuklu'da görev yapan mahalle muhtarlarıyla bire bir görüştüklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “İyi bir hizmet planlaması için tüm mahalle muhtarlarımızla bire bir görüşerek mahallelerimizi yerinde inceliyoruz. Bu hafta sonu ilçe merkezimize uzak olan mahallelerimizde muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle istişarelerde bulunduk. Bu şekilde bir taraftan yapılan hizmetleri, devam eden projeleri yerinde değerlendirdik, diğer taraftan yeni taleplere ve görüşlere zemin oluşturduk. Tüm çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, ilçemizin gelişimi için hiç ara vermeden büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.