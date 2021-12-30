Başkan Pekyatırmacı'dan okul ziyareti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Fırsat buldukça ziyaret veya farklı vesilelerle okul ve okul dışı ortamlarda öğrencilerle bir araya gelmeye önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ini ziyaret ederek ortaokul ve lise sınıflarında öğrencilerle hasbihal etti. Ziyarette ezan okuma yarışmasının yapıldığı salon da ziyaret edildi. Başkan Pekyatırmacı'ya ziyarette Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar eşlik etti.

“Öğrencilerimizin gözlerindeki enerji bizlere güç veriyor”

Gençlerin, öğrencilerin her zaman öncelikleri olduğunu çünkü geleceğin ve medeniyetin temsilcilerinin onlar olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Okullarımızla salgın süreci boyunca ve sonrasında irtibatımızı hiç kesmedik. Ne kadar sık bir araya gelirsek öğrencilerimizin gözlerindeki hayat enerjisi bizim gücümüzü, çalışma heyecanımızı arttırıyor. İlçe sınırlarındaki tüm okullarımız ve öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli ve hepsinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Eğitim yatırımlarımız da artarak devam ediyor. Bugün de İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Kayacılar ile İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesindeyiz. İmam Hatip okulları hem ilmi hem de dini anlamda topluma ışık olacak nesillerin eğitim aldığı Asım'ın nesli diye tabir ettiğimiz bir düstur üzerine yetişiyor. Ben tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum. Şunu da siz değerli öğrencilerimize hatırlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum derslerinizle olan ilgiyle birlikte sosyal anlamda da kendilerini geliştirsinler önemli olan topluma faydalı bir birey olmak ve sizlere bu konudaki inancımız tam. Sizlerle bir arada olmak bizim için sevinç vesilesi tekrar başarılar diliyorum” dedi.

“Gençlerimize güvenimiz tam”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da : “Hangi üniversitede, hangi meslek grubunda olduğunuz elbette önemli, ama bundan daha önemlisi mutlu ve huzurlu bir insan olmaktır. Vatanına milletine faydalı, etrafında saygı gören, işini iyi yapan ve aranan insan olmak büyük önem taşıyor. Bu noktada gençlerimize güvenimiz tam” şeklinde öğrencilere hitap etti.

Başkan Pekyatırmacı ziyaret sonrasında okul müdürü ve öğretmenlerden okul ile alakalı bilgiler aldı.