Başkan Pekyatırmacı'dan Yazır Emekli Lokali'ne ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından kısa süre önce Yazır Mahallesine kazandırılan Yazır Sosyal Tesis bünyesindeki Emekliler Lokali'ni ziyaret etti.

Selçuklu'da örnek hizmetlerden olan sosyal tesisler ilçeye değer katarken, mahalle sakinleri için de önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce Yazır Mahallesine kazandırılan Yazır Sosyal Tesisi hizmet vermeye başladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği Yazır Emekli Lokali'ni ziyaret ederek buradan hizmet alan vatandaşlarla görüştü. Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan'ın da eşlik ettiği ziyarette emeklilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da tesislerin vatandaşlardan yoğun ilgi görmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Selçuklu'da sosyal tesislerin ilçenin önemli sembol mekanlarından olduğunu ve sosyal tesisler bünyesindeki emekli lokallerinin mahallelerdeki sosyal dokuya çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Başkan Pekyatırmacı, “Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye'nin örnek ve öncü belediyelerindeniz hamdolsun. Bu anlamda Selçuklu'da gerçekleştirdiğimiz sosyal yatırımlar ilçemize değer katıyor. Bugüne kadar ilçemizin birçok noktasına kazandırdığımız sosyal tesislerin birini de Selçuklu'nun en yoğun nüfusuna sahip olan Yazır Mahallemize inşa ettik ve tesisimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. İlçemize önemli bir eser kazandırırken komşuluk ve hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de büyük önem veriyoruz. Bu güzel hizmetlerden her yaştan tüm hemşehrimizin hizmet alması bizleri memnun ediyor. Ben bu çerçevede inşa ettiğimiz Yazır Sosyal Tesisimizden, Yazır Mahallemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi hizmet almaya davet ediyorum. Selçuklu'daki tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizle istişare kültürüne dayanarak yeni hizmetler yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm gayretimiz ve heyecanımız Selçuklu'nun bugününden daha da ileriye gitmesidir” ifadelerini kullandı.