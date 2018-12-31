Başkan Pekyatırmacı'dan yeni yıl mesajı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, 2019 yılının Konya, Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2018 yılının sona ermesi ve 2019 yılının gelişi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 2019 yılının ülkemiz ve tüm dünya insanlığı için barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, “Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yıla daha yeni ve taze bir umutla giriyoruz. İnşallah 2018 yılının muhasebesini yaparak 2019 yılında ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için bereketli bir yıl daha geçirmeyi diliyoruz" dedi.

2018 yılında ülkemiz ve şehrimiz için önemli olayların yaşandığı bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Lider ülke Türkiye'nin büyüme ve güçlenmesine engel olmak isteyenler yıl boyunca boş durmadı. Özellikle ekonomi üzerinden iç ve dış kaynaklı yapılan birçok operasyona şahit olan milletimiz birlik ve beraberlik örneği göstererek bu zorlu sürecinde üstesinden gelmeyi başardı" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesinin 2018 yılını geçmiş yıllarda olduğu gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehre değer katacak eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel projeler ile dolu dolu geçirdiğini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle 2019 yılında da ilçemize değer katacak hayırlı ve bereketli işlere imza atmayı istiyoruz” dedi.

Başkan Pekyatırmacı sözlerini, "Yeni yılın mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ederken, tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum" diyerek tamamlandı.