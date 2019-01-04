Başkan Pekyatırmacı,"Hizmetlerimiz artarak devam edecek"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Malazgirt Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Malazgirt Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Malazgirt Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu'da Cuma Buluşmaları ile birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıktığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "650 bini aşan nüfusumuz ile Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olan Seçuklu'da tüm belediye ekibimizle birlikte Cuma Gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Bu buluşmalar hizmetlerimizin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne katkı sağlıyor. Selçuklu için en iyi yatırımların, plan ve projelerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz" dedi.

Temel hedeflerinin ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin “İyi ki Selçuklu' da yaşıyorum” demelerini sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "2018 yılında mahallelerimiz için planlaması yapılan projelerimizin tamamını gerçekleştirdik. İnşallah 2019'da da Ak Parti belediyeciliği anlayışıyla eğitimden, sağlığa, spordan, altyapıya ilçeye yapacağımız yatırım ve hizmetlerle Selçuklu'nun standardını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu noktada fikir ve önerileri ile bize destek olan tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.