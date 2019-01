Başkan Toru: "Geleceğimizi iyi yetişmiş bir gençlik kuracaktır"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bu coğrafyada bir beka derdiniz var ise mutlaka gençlerinize sahip çıkarak onları her alanda tam donanımlı yetiştirmeniz gerekmektedir” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, açıldığı günden bu yana gençler için birçok etkinliğe imza atan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde verilen eğitimleri değerlendirdi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkı sağlayan Gençlik Merkezindeki atölye ve kursların ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Toru, 5 ayrı branşta, 12 ayrı ders konu başlığında verilen eğitimlerin birinci döneminin sona erdiğini, dil atölyesi, sanat ve tasarım atölyesi, kişisel gelişim atölyesi, nota atölyesi ve radyo televizyon atölyeleri ile dönem boyunca gençlerin eğitimlerine ve sosyal hayatlarına katkı sunulduğunu ifade etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ülkemizin bekası yolunda, gençlerimizin eğitimli ve kültürlü yetişmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Klasik belediyecilik anlayışının yanında sosyal ve kültürel belediyeciliğe önem vermelerinin temel nedeninin bu anlayış olduğunu dile getiren Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Geleceğimizi her yönden iyi yetişmiş bir gençlik kuracaktır. Bu coğrafyada bir beka derdiniz var ise mutlaka gençlerinize sahip çıkarak onları her alanda tam donanımlı yetiştirmeniz gerekmektedir. Meram Belediyesi olarak bu anlayış çerçevesi içinde projeler üretmeyi kendimize rehber edindik. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezini açarken ve etkinliklerini planlarken bu nokta bizim çıkış noktamız oldu. Onları kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan donatırken aynı zamanda spor yapabilmelerinin de önünü açtık. Her yönden donanımlı bir gençlik için bu tür hizmetlerin artması gerektiğine inanıyoruz.”