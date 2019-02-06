Başkan Toru: “Meram artık geleceğe güvenle bakıyor”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin 18. madde uygulamasını tamamladığı 10 mahallede daha tapular dağıtılmaya başlandı.

Meram Belediyesi, 18. madde uygulaması tamamlanan Konya'nın en merkezi 10 mahallesinde daha tapuları dağıtmaya başladı. Sonuçlanan imar planları gereğince 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesine istinaden sadece 2018 yılında 15 milyon metrekare alanda 14 bin 148 maliki kapsayan arazi ve arsa düzenlemeleri tamamlandı. Tapu dağıtım töreni Meram Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Hak sahipleri tapularını Başkan Fatma Toru'nun elinden aldı. İmar planlama ve imar uygulaması çalışmalarının yaklaşık 3 yıldır süregeldiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ekibin özverili çalışmaları sonucunda Meram'ın 30-40 yıldır devam eden imar ve mülkiyet problemlerinin büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

“Sorunlar geride kaldı, meram artık geleceğe güvenle bakıyor”

Meram'ın 59 mahallesinde 45 milyon metrekare alanda planları yenilediklerini söyleyen Başkan Fatma Toru, “2014 yılında iş başına geldiğimizde Meram'da kronikleşmiş bir hal alan ‘İmar ve Mülkiyet' sorununun çözümü için ekibimizle birlikte kolları sıvadık. İmar planlarını bütüncül olarak ele aldık. Mahallelerimiz günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verilecek şekilde düzenlendi. Meram artık geleceğe güvenle bakıyor. İmar sorunları artık geride kaldı. Bu noktada destek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da bizlere destek verdi. Sorunların çözümü için bize güvendi. Bizde onların bu güvenini boşa çıkarmadık” diye konuştu.

2014 sonrası dönemde meskun ve yarı meskun 25 bin 795 maliki kapsayan 22 milyon metrekare alanda 18. madde imar uygulamalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Toru, “Eskiden 18. madde uygulamasına halk karşı çıkardı. Şimdi hangi mahalleye giderseniz gidin, hangi vatandaşla görüşürseniz görüşün 18. maddenin tamamlanmasını bekliyor. Çünkü vatandaşımız 18. madde tamamlanmadan parseli üzerinde tasarrufta bulunamıyor. Biz bu mahallelerdeki çalışmalarımızda 5411 yeni imar parseli ürettik. Plansız gelişen meskun alanlarda genel olarak küçük yüz ölçümlü parsel boyutlarından ada ölçeğinde parsel boyutuna geçildi. Bütüncül olarak yenilenen imar planları sonrası imar uygulamaları etaplar halinde gerçekleştirildi” diye konuştu.

“4,5 yılda 35 milyon metkerakare gibi rekor bir alanda uygulama gerçekleştirdik”

Başkan Toru, “Yerel yönetimlerin en temel görevi şehrin planlı, sağlıklı gelişimini sağlamak üzere imarlı altyapılı arsa üretimini sağlamaktır. Revizyon plan çalışması gerçekleştirilen mahallelerimiz; temel altyapı gereksinimlerinin dahi karşılanmasında sıkıntı yaşanan, plansız gelişen kent bölgeleri haline dönüşmüştür” şeklinde konuştu.

18. madde uygulamaları tamamlanarak tapuları dağıtılan mahallelerimizin ulaşım, altyapı, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık tüm sıkıntıların ana sebebi imar sorunu olduğunu hatırlatan Başkan Toru; “Merkeze yürüme mesafesinde bulunan Konyamızın en eski mahallelerinden Aydoğdu, Öğretmenevleri, Araböldüren, Geçit, Saadet, Pirebi, Mehmet Vehbi, Aksinne, Kurtuluş ve tapuda ismi 23 mahalle olarak geçen mahallelerimizde 18. Madde imar uygulamasını tamamlayıp tapularını dağıtma aşamasına gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen dönüşüm sahalarının dışında kalan ve tapu dağıtımı gerçekleştirdiğimiz mahallelerimizin özel sektör eli ile yenilendiğini hep birlikte müşahede edeceğiz. Tapusunu alan vatandaşlarımız bir araya gelerek arsaları üzerinde tasarrufta bulunabileceklerdir” diye konuştu.

Konya Belediyesi de dahil Meram Belediyesi kurulduğu günden görevi devraldığı 2014 yılına kadar toplamda 33 milyon metrekare alanda uygulama gerçekleştirildiğini belirten Başkan Toru, 5 yıllık süre zarfında ise kendilerinin 35 milyon m alanda uygulama gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. 22 milyon m2 alanda tapuların tescil olduğunu geri kalan tapuların ise tescilde olduğunu ve yakın zamanda o tapuların da dağıtılacağını söyleyen Başkan Toru, bu mahallelerin yeniden yapılanırken ihtiyaç duyduğu ve sağlıklı şekilde teşekkül edebilmesi adına her şeyin düşünüldüğünü ifade etti.

“Meram değişmemeli diyen bir dirençle karşı karşıya kaldık”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi şehrin hakimi değil, hadimi olduk. Bu dönemde yaptıklarımız, başardıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Ancak her zaman samimiyetle, tecrübemizle, şeffaflık ve adaletten taviz vermeden sorunların çözümüne odaklandık. İmar planlama süreci kolay süreçler değil. Meram için çok daha zor. Çünkü Meram doğal sit alanları ve yeşili ile biliniyor. Bu buzdağının görünen yüzü. Diğer taraftan temel altyapı gereksinimlerinin karşılanmasında dahi sıkıntı yaşanan, imar ve mülkiyet sorunu olan plansız yerleşim alanları gelişimin önündeki en büyük engel. 5 yıl boyunca hizmet etmeye gayret ederken aynı zamanda Meram değişmemeli direnciyle karşılaştık. Neydi bu dirençler! İmar planları yenilenen ve tapu dağıtımlarını gerçekleştirdiğimiz mahallelerimiz; Meram'ın yeşil dokusunu oluşturan özel statülü alanlar olmamasına rağmen, bu mahallelerde yaşayan halkımızın imar ve mülkiyet sorunları, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinde yaşama hakları kimi çevrelerce gözardı edilerek, teknik ve vicdani dilden uzak savlar ile karşı çıkıldığını gördük. Öncelikle müdahale edilecek alanlarda belediyemiz öncülüğünde ve belediyemiz imkanları ile Türkiye'ye örnek olacak dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdik. Meram için fedakarlık yaptık. Çünkü bu değişimden kazanacak olanın Meram olacağını biliyorduk” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ve vatandaşlardan Toru'ya teşekkür

Başkan Fatma Toru'nun ardından söz alan Meram ilçe Tapu Müdürü Uğur Mehmet Koç ise, Başkan Toru ile 4.5 yıldır çalıştıklarını ifade ederek, “Türkiye'nin birçok yerinde birçok belediye başkanları ile görev yaptım. İşini Başkan Toru kadar önemseyen başka biriyle çalışmadım. Harita Mühendisi olmasından dolayı net sonuçlar elde ettik. Meram Türkiye'nin en karmaşık imar planlamalarından birine sahipti. Türkiye'nin en büyüklerinden biriydi. Ama Başkan Toru ve ekibi özveri ile çalışarak bu sorunların üstesinden geldi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarları ve vatandaşlar uygulama hakkında memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirdi. Söz alan vatandaşlar Başkan Toru'ya başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun hak sahiplerine tapularını dağıtması ile son buldu.