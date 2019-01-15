Başkan Toru minik öğrencilerle buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, çocukların çağın gerektirdiği şekilde en iyi eğitimi alabilmelerinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar onlara, temiz, eğitimlerine ve eğlencelerine destek olacak bir eğitim ortamı hazırlayabilmek için büyük çaba sarf ettik" dedi

Özel bir okulun minik öğrencileri Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Toru onlara çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerinin de eşlik ettiği ziyarette minik öğrenciler, kendilerine gösterdiği ilgi ve her fırsatta eğitim ve öğretime verdiği destekten dolayı Başkan Toru'ya teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toru ise, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için yaptığımız her şeyi büyük bir mutluluk ve keyifle yapıyoruz” diye konuştu.

“Herşey çocuklarımız ve onların iyi bir eğitim almaları için”

Gerçekleştirdikleri her projede ve yatırımda en büyük gayelerinin çocuklara daha müreffeh daha gelişmiş ve daha yaşanabilir bir şehir ve ülke bırakmak olduğunu kaydeden Başkan Toru, “Çocuklarımızın çağın gerektirdiği şekilde en iyi eğitimi alabilmeleri birinci önceliğimizdir. Bugüne kadar onlara, temiz, eğitimlerine ve eğlencelerine destek olacak bir eğitim ortamı hazırlayabilmek için büyük çaba sarf ettik. Bahçelerin temizliklerinden onarımlarına, okulların eksiklerinden ihtiyaç sahiplerini desteklemeye kadar birçok alanda çocuklarımızın ve onların eğitimlerinin yanında olduk” dedi.

Türk Milletinin tarihi boyunca öğretmene, öğrenciye ve eğitime büyük değer verdiğinin altını çizen Başkan Fatma Toru, eğitim neferleri olan öğretmenlerimize teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelişen teknoloji ile birlikte dünya koca bir köy haline geldi. Kıtalar birbirine artık her zamankinden daha yakın. Bu anlamda artık, teknolojiyi üreten ve onu en iyi kullananlar her zaman kazanacaklardır. Bu gelişmeleri en yakından takip etmek hatta gelişmelerin kaynağı olmanın tek yolu eğitimdir. İşte öğretmenlerimize bu noktada büyük görevler düşüyordu, onlar bu görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiler. Türkiye bugün artık bu hızlı gelişmeyi yakalamayı başarmış ülkelerin başında geliyor. Bu ivmeyi hızlandıracak, ülkemizi dünyaya yön veren ülke haline getirecek en büyük umudumuz olan çocuklarımızın bunu fedakarca çalışan öğretmenlerimizin destekleriyle başaracaklarından en ufak bir şüphemiz yok.”