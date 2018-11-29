Başkan Toru, örnek projenin işleyişini yerinde inceledi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştırma ‘Kuaförlerde Sıfır Atık' Projesinin işleyişini yerinde inceledi.

Meram Belediyesi tarafından, Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştırma Projeleri ‘Kuaförlerde Sıfır Atık' başlığı altında hayata geçirilen proje ‘Geri Dönüşüm' alanında büyük ilgi gördü. Her meslek dalının birbirinden farklı özellikteki dönüşümlerini daha en başından ayrıştırmayı hedefleyen proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. İlk uygulama da kuaför ve berberlerde başladı. Projenin tanıtımı geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerin katılımı ile Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tüm Türkiye'de büyük ilgi gören Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştırma Projeleri kapsamında hayata geçirilen ‘Kuaförlerde Sıfır Atık' projesinin işleyişini yerinde incelemek üzere esnafları ziyaret etti.

Meram Belediyesinin örnek bir projeye daha imza attığını belirten kuaför ve berberler, kendi meslek alanında çöp sayılan ancak çok ciddi ekonomik değeri olan özellikle alüminyum ve plastik mamullerin ekonomimize yeniden kazandırılmasına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

“Meram'da doğan bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını umut ediyoruz”

Meram Belediyesinin bugüne kadar atıkların geri dönüşümle ekonomimize kazandırılması noktasında bir çok başarılı projeye imza attığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, projenin çevre ve ekonomiye sağlayacağı yararlarından söz etti. Belediye olarak birçok çalışmalarında esnafı ve ekonomiyi ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Toru, “Bu önceliklerimizin yanında doğal güzellikleri, tarihi ve kültürü ile özenilen bir ilçe olan Meram'ı, bu zenginliklere büyük artı değerler katarak geleceğe bırakmak en büyük gayemizdir. İşte bu projede bu düşüncelerimizin yansımalarından biri ve insan, doğa, Meram merkezli hizmet anlayışımızın bir tezahürü oldu. Sadece bunlarla da kalmıyor Meslek Odaklı Atık Toplama ile atıkları en başında ayrıştırıyor ve bu şekilde ekonomimize de büyük katkı sağlıyoruz. Meram'da doğan bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını umut ediyoruz”

Başkan Toru, ziyaretlerinde projenin işleyişi ile ilgili olarak esnaflarla istişarelerde bulundu. Projenin her geçen gün gelişeceğini ve yenileneceğini söyleyen Başkan Toru, bu incelemelerinin ardından çevre esnaflarla da bir süre sohbet etti.